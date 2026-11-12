‎Clic inauguró su nueva ruta directa Tumaco, Bogotá: Una alternativa para el Pacífico nariñense

CLIC inauguró su ruta Tumaco - Bogotá, para seguir fortaleciendo la conexión entre las regiones de Colombia.

Bogotá

La nueva conexión de la aerolínea Clic, inaugurada el 12 de noviembre de 2026, ofrecerá una alternativa para llegar al Pacífico nariñense. Una región caracterizada por sus atractivos naturales, actividades vinculadas con el comercio y la pesca, y sobre todo tradición y memoria.

‎En un vuelo directo desde el Aeropuerto Florida de Tumaco, hasta el Puente Aéreo del Aeropuerto el Dorado, la aerolínea inauguró su ruta directa.

‎Esto con el propósito de reducir el tiempo entre ambos destinos, poder reunir a las familias, cumplir los sueños de los pasajeros, y potenciar el turismo y el comercio de la perla del Pacífico.

Le puede interesar: Se estrenan las rutas aéreas desde Manizales hacia Medellín y Tolú: Estas son las frecuencias

‎¿Qué otras rutas propone la aerolínea?

‎Clic continúa ampliando su red de destinos con el lanzamiento de tres nuevas rutas directas desde Bogotá hacia Saravena (Arauca), Tumaco (Nariño) y Apartadó (Antioquia).

‎Laura Zatizabal, jefe de marketing e-commerce de Clic, compartió su experiencia en la ruta inaugural de la aerolínea, en la que espera que está nueva ruta directa facilite las conexiones, y las personas puedan cumplir con sus compromisos en ambos destinos.

‎“Hoy estamos inaugurando una ruta muy pedida por el Pacífico nariñense, específicamente en Tumaco, para conectar directamente con la capital de nuestro país en Bogotá“, añadió Laura Zatizabal.

Ampliar Cerrar

‎Una experiencia diferente: más comodidad para viajar

‎La jefe de marketing e icommerce, también invita a los usuarios de Clic y en general a los viajeros, para que prueben está nueva ruta, porque cuenta con múltiples beneficios, entre comodidad, cercanía, sin restricciones y un viaje más tranquilo.

‎“Nos caracterizamos por eso, porque somos flexibles, cercanos. Además tenemos muchas comodidades. (...) Eso facilita mucho el transporte”.

‎Ya que además de ofrecer vuelos directos, la empresa brinda a sus pasajeros beneficios como equipaje de bodega incluido, selección de silla sin costo y check-in gratuito.

‎Por otro lado, su configuración sin silla del medio, permite disfrutar de un viaje más cómodo, y en la página web se pueden complementar los viajes con otros servicios adicionales.

‎Con esta alternativa, Clic continúa fortaleciendo su presencia en Colombia y generando más oportunidades para conectar personas, impulsar el turismo y facilitar las actividades comerciales entre regiones.

También puede leer: Clic Air suma nuevo avión y anuncia expansión de frecuencias en 2026

‎Así van las rutas directas desde Bogotá

‎Clic anunció la apertura de tres nuevas rutas directas desde Bogotá. De modo que, la ruta de Saravena, Arauca y la de Tumaco, Nariño fueron inauguradas en noviembre de 2026, mientras que se espera que la ruta en Apartadó, Antioquia entre en operación en el mes de febrero de 2027.

‎Con estas nuevas rutas directas, Clic busca ampliar las opciones de desplazamiento hacia estos territorios y facilitar los viajes entre la capital y distintas regiones de Colombia.