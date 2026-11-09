Hidroituango llega a la cota 420 y refuerza las reservas de energía ante el fenómeno de El Niño

Antioquia

Hidroituango alcanzó la cota 420 metros sobre el nivel del mar, el nivel máximo de operación para el que fue diseñado, luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizara el ascenso controlado del embalse. El aumento permitió almacenar alrededor de 390 millones de metros cúbicos adicionales de agua, una reserva que será clave para enfrentar la temporada de menores precipitaciones asociada al fenómeno de El Niño.

El hito fue presentado por autoridades nacionales, departamentales y de Medellín como un avance para la seguridad energética del país. Durante el evento, el alcalde Federico Gutiérrez lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro y aseguró que las restricciones anteriores impidieron que la central aprovechara toda su capacidad de almacenamiento.

Federico Gutiérrez acusó al gobierno Petro de provocar una crisis energética

El alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM sostuvo que el gobierno anterior mantuvo injustificadamente el embalse en la cota 408 y que esa decisión puso en riesgo la seguridad energética de Colombia. Incluso aseguró que la crisis del sector habría sido provocada deliberadamente.

“Nos tenían frenados en la cota 408 con el gobierno nacional anterior, con el que fue imposible modificar esa condición. Pero vamos entendiendo por qué lo hicieron: porque ellos lo que hicieron fue dejar generada la crisis del sector energético para generar un apagón en Colombia. Y lo hicieron adrede”.

Gutiérrez afirmó que el cambio de gobierno permitió destrabar la autorización y llegar al nivel máximo de diseño. También señaló que las lluvias registradas durante octubre fueron importantes para alcanzar la cota 420 antes de la temporada más exigente del fenómeno de El Niño.

“Llegar a la cota 420 significa seguridad energética y mitigar la crisis que se tiene por el fenómeno de El Niño, no solo ahora, sino durante los próximos meses, cuando va a entrar con mayor intensidad. Hoy estamos celebrando un hito muy importante del proyecto: llegamos a la cota máxima de embalse, de acuerdo con el diseño original de Hidroituango”.

El mandatario también destacó el trabajo de los equipos de EPM y recordó la contingencia que enfrentó el proyecto hace ocho años, cuando estuvo en riesgo su continuidad y la seguridad de las comunidades aguas abajo.

Ministro de Ambiente cuestionó al gobierno anterior por la remoción de vegetación

El ministro de Ambiente, Fabio Alberto Arjona Hincapié, defendió la decisión de permitir el ascenso del embalse y cuestionó actuaciones del gobierno anterior relacionadas con el manejo ambiental de Hidroituango.

El funcionario aseguró que una de las preocupaciones que se examinó fue la posible afectación de la calidad del agua por la inundación de biomasa vegetal. Sin embargo, criticó la remoción de material vegetal y sostuvo que esa intervención representó una inversión de 36.000 millones de pesos que, a su juicio, no era necesaria.

“La única razón que buscamos escrudiñar era la posibilidad de una afectación a la calidad del agua con la inundación de la biomasa vegetal. Ahí se invirtieron 36.000 millones de pesos que no se requerían, simplemente por un capricho. En este gobierno trabajamos con información y conciencia; no con hipótesis ni con histerias ambientales que lo que hacen es dilatar los proyectos”.

Arjona advirtió que Colombia enfrenta una temporada climática exigente, con una reducción de las precipitaciones que podría extenderse entre diciembre y abril. En ese escenario, destacó la importancia de contar con una mayor reserva de agua para reducir el riesgo de racionamientos.

“Seguramente en diciembre, enero, febrero, marzo y abril se va a presentar una reducción dramática en las precipitaciones. Este embalse nos va a ayudar a soportar las condiciones climáticas adversas y a disminuir la vulnerabilidad del país frente a un racionamiento”.

ANLA asegura que el embalse cumple las condiciones ambientales

El director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Sergio Arturo Piñeros Botero, explicó que la entidad hizo seguimiento al cumplimiento de las condiciones establecidas para el ascenso del embalse hasta la cota 420.

Según el funcionario, las verificaciones permitieron establecer que la operación se ha desarrollado dentro de los parámetros autorizados y que, hasta el momento, no se han identificado afectaciones en la calidad del agua ni cambios en las filtraciones naturales de la presa.

“EPM, como operador de Hidroituango, ha cumplido con la norma de operación de ascenso. Se mantienen los niveles de calidad del embalse dentro de los márgenes. La inundación del 33 % de la capa vegetal no ha tenido un impacto en la calidad del agua”.

Piñeros agregó que la ANLA continuará con el seguimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la licencia y con la verificación de las condiciones de operación de la central.

Gobernador destaca ingresos para Antioquia y recursos para el acueducto regional

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que el aumento del nivel del embalse representa una garantía adicional para el abastecimiento energético, pero también significa recursos económicos para el departamento, que tiene participación mayoritaria en la propiedad de Hidroituango a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

El mandatario aseguró que durante este año los ingresos derivados de la conciliación y de la generación de energía superaron los 600.000 millones de pesos.

“Este proyecto es la seguridad energética de Antioquia y de Colombia, pero además para Antioquia representa recursos frescos. Solamente este año ingresaron, por cuenta de la conciliación y de la generación de energía que hace Hidroituango, más de 600.000 millones de pesos”.

Rendón también señaló que los recursos y excedentes que recibirá el IDEA permitirán financiar el acueducto regional para los municipios de Turbo, Apartadó y Carepa, una obra que, según explicó, contará con inversiones superiores a 1,6 billones de pesos durante los próximos años.

“Han pasado nueve presidentes y 13 gobernadores, todos hablando del acueducto regional. Gracias a los ingresos de Hidroituango pudimos asegurar los recursos desde este año y por siete años más, para hacer inversiones que superan los 1,6 billones de pesos y garantizar que Turbo, Carepa y Apartadó tengan agua potable y continua”.

Ministra de Minas: Hidroituango será clave durante El Niño

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, afirmó que alcanzar la cota máxima representa una mayor tranquilidad para el sistema eléctrico colombiano, especialmente ante la reducción de las reservas hídricas que podría producir el fenómeno de El Niño.

La funcionaria comparó el embalse con una batería de almacenamiento de energía, por su capacidad para guardar agua y utilizarla posteriormente en la generación eléctrica.

“Este embalse nos permitirá tener mucha más tranquilidad frente a todo el desafío que implica un fenómeno de El Niño. Es una especie de batería que nos va a dar tranquilidad frente a lo que viene. Este proyecto es demasiado importante para el país por la reserva que representa”.

Arboleda también hizo un llamado a los hogares, las empresas y la industria para adoptar medidas de ahorro de energía, al advertir que el sistema eléctrico tendrá que afrontar meses de importantes desafíos.

Hidroituango tiene un avance constructivo del 96,47 %

De acuerdo con el reporte de EPM, con corte al 31 de octubre de 2026, Hidroituango registra un avance constructivo del 96,47 %. Los trabajos pendientes se concentran en la obra civil de la zona sur de la caverna de máquinas, la almenara 2 y el traslado y montaje de equipos electromecánicos.

En el proyecto ya están instalados los anillos estacionarios y las cámaras espirales de las unidades 5, 6 y 7. Estos equipos superaron pruebas de llenado de agua e hidrostáticas con resultados satisfactorios. También comenzó el blindaje de los pozos verticales y se prevé avanzar con el montaje de los rotores y estatores de las unidades 5 y 6.

Actualmente, 4.800 personas trabajan en la terminación de las cuatro unidades pendientes. Cuando las ocho turbinas estén en funcionamiento, la central tendrá una capacidad instalada de 2.400 megavatios.

EPM estima que la operación total de Hidroituango permitirá generar el equivalente al 17 % de la energía que demanda Colombia. Cada una de sus ocho unidades tiene una capacidad de 300 megavatios.

Los 390 millones de metros cúbicos adicionales de Hidroituango

El ascenso controlado comenzó después de la autorización de la ANLA, concedida el 19 de septiembre de 2026. Antes de esa decisión, el embalse se encontraba en la cota 408. Llegar a la cota 420 permitió acumular cerca de 390 millones de metros cúbicos adicionales de agua.

EPM explicó que esos 12 metros de diferencia equivalen, en términos energéticos, a la generación de una planta térmica de 130 megavatios o al consumo de Medellín durante aproximadamente 15 días.

La empresa también informó que mantiene el monitoreo del río Cauca y de la central mediante más de 3.600 instrumentos. Según EPM, esa red permite identificar con hasta 40 horas de anticipación situaciones que puedan comprometer la seguridad de las comunidades aguas abajo.

La central tiene una presa de enrocado de 225 metros de altura, una caverna de máquinas de 240 metros de longitud y un embalse de 79 kilómetros de extensión. Su operación completa será determinante para el abastecimiento energético nacional durante los próximos años.