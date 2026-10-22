Montañas, colinas y mesetas: ¿Son lo mismo o tienen diferencias?

Es muy común en el pensamiento social llamar a una cosa de varias formas, por ejemplo a los grandes felinos que se les llama jaguar, puma o guepardo, a pesar de que sean especies totalmente diferentes.

Pasa lo mismo en la geografía con algunos aspectos geológicos como las montañas, ya que hay varios nombres con los que se les conoce: colina, meseta, cerro, entre otros. Seguramente, en toda su vida, usted se ha referido a esta misma con varios nombres, pero ‘se ha preguntado si, realmente, sí son lo mismo?

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En Caracol Radio le contamos.

¿Hay diferencias entre las montañas, las colinas y las mesetas?

Pues la realidad de esta coyuntura es que sí, las tres son formaciones geológicas diferentes. Le explicamos.

Según detalla la reconocida revista National Geographic, las diferencias radican en su laderas, cimas y alturas.

Las montañas

En el caso de las montañas, estas son más altas y, adicionalmente, más empinadas que las demás. El ejemplo más claro es el monte Everest, la montaña más alta del mundo con 8.850 metros, si se mide desde el nivel del mar.

Ahora, aunque no es oficial, sino que más bien ha servido científicamente para mencionarlas, la diferencia principal es la altitud.

De hecho, países como Reino Unido y los Estados Unidos definían las montañas como cualquier formación que se alzara por encima de los 1.000 pies, pero ambas naciones “abandonaron esta distinción a mediados del siglo XX”, según detalló NatGeo.

Montaña, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Gonzalo Azumendi Ampliar Montaña, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Gonzalo Azumendi Cerrar

Las colinas

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En el caso de las colinas, estas, a comparación de las mesetas y las montañas, son más pequeñas. En otras palabras, y para dimensionar, subir una colina es mucho más sencillo que subir una montaña, pues no son ni tan altas ni tan empinadas.

Pero hay similitudes. “Al igual que una montaña, una colina suele tener una cima bien definida, que es su punto más alto”.

Como dato curioso, no todas las colinas son creadas por la naturaleza, pues algunas son creadas por el ser humano. Algunas colinas, con el tiempo, se formaron como consecuencia de montículos o túmulos funerarios que algunas culturas creaban, como los vikingos.

Colina, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Francesco Riccardo Iacomino Ampliar Colina, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Francesco Riccardo Iacomino Cerrar

La mesetas

Finalmente, las mesetas son una derivada de una montaña y su principal diferencia radica, sencillamente, en su pico. En las montañas suele ser un pico, en las colinas un óvalo y en las mesetas es totalmente plano.

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“Es una forma de relieve ancha, plana y elevada con laderas empinadas”, dice NatGeo.

Meseta, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Nico De Pasquale Photography Ampliar Meseta, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Nico De Pasquale Photography Cerrar

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