¿Una ley que beneficiaría a Santiago Uribe Vélez? Senadora María Clara Posada responde

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Por los micrófonos de 6 AM W, pasó la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, dentro del Reporte Coronel, se refirió al caso de Santiago Uribe Vélez, acerca de una ley que beneficiaría su caso, además, la senadora es la que está liderando este proyecto de ley.

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