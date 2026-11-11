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11 nov 2026 Actualizado 13:46

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¿Una ley que beneficiaría a Santiago Uribe Vélez? Senadora María Clara Posada responde

La senadora María Clara Posada, se refirió acerca de su proyecto de ley y el caso de Santiago Uribe

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Por los micrófonos de 6 AM W, pasó la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, dentro del Reporte Coronel, se refirió al caso de Santiago Uribe Vélez, acerca de una ley que beneficiaría su caso, además, la senadora es la que está liderando este proyecto de ley.

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Juan Esteban Quintero

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" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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