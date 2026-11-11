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11 nov 2026 Actualizado 13:57

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Política

Reforma tributaria debe ser repartida a comisiones terceras y cuartas: Unidad Técnica Legislativa

Senado Colombia. Foto: Colprensa

Senado Colombia. Foto: Colprensa

Senado Colombia. Foto: Colprensa
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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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