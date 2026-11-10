Shakira llevará su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ a Venezuela en 2027

Shakira programa un último concierto de su residencia en Madrid el 12 de octubre (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin

Shakira continúa expandiendo su gira mundial y ya tiene a Venezuela entre los países que visitará en 2027. La noticia fue anunciada por la productora Fénix Entertainment, que confirmó la incorporación del territorio venezolano a la próxima etapa latinoamericana de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

El anuncio despertó la expectativa de los seguidores de la artista colombiana, quienes esperan volver a verla en vivo después de varios años. La nueva etapa del recorrido también contempla presentaciones en Brasil, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico.

La gira, inspirada en el álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, reúne canciones de la etapa más reciente de la barranquillera con algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria internacional. Temas como ‘Hips Don’t Lie’, ‘Antología’, ‘Ojos Así’, ‘Waka Waka’ y ‘Te Felicito’ hacen parte del repertorio que ha conectado con distintas generaciones de fanáticos.

Shakira regresaría a Venezuela después de 15 años

La inclusión de Venezuela representa un esperado reencuentro entre la cantante y sus seguidores en ese país. La última presentación de Shakira en territorio venezolano fue el 27 de marzo de 2011, en Caracas, durante su gira ‘Sale el Sol World Tour’.

Desde entonces, sus fanáticos han esperado una nueva oportunidad para disfrutar de su espectáculo en vivo. Ahora, con el anuncio de Fénix Entertainment, la posibilidad de su regreso comienza a tomar forma.

¿Cuándo será el concierto de Shakira en Venezuela?

Aunque la inclusión de Venezuela en la gira de 2027 ya fue anunciada, todavía no se conocen los detalles específicos de la presentación.

La productora no ha confirmado la fecha del concierto, la ciudad en la que se realizará, el recinto ni los precios y mecanismos de venta de las entradas. Tampoco se ha informado cuántas presentaciones ofrecerá la artista en el país.

Por ahora, los seguidores deberán estar atentos a los próximos anuncios oficiales para conocer cómo podrán adquirir sus entradas y cuándo será el esperado regreso de Shakira a los escenarios venezolanos.

La expansión de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ continúa sumando destinos y llevando la música de la barranquillera a nuevos encuentros con su público latinoamericano.