Expulsan en Chinchiná a dos ciudadanos venezolanos que presentaban un peligro para la sociedad

Manizales

La Alcaldía de Chinchiná y Migración Colombia expulsaron recientemente a ciudadanos venezolanos debido a reiteradas infracciones de la ley y por representar un riesgo para la convivencia ciudadana en el municipio

Los operativos fueron adelantados por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Chinchiná de manera conjunta con oficiales de Migración Colombia.

Se aplicó esta medida administrativa y judicial a individuos que registraban múltiples anotaciones y antecedentes por la presunta comisión de delitos, afectando directamente al comercio local y al orden público. En uno de los casos más recientes, se procesó la salida de dos ciudadanos que acumulaban más de 11 anotaciones judiciales.

Los implicados fueron custodiados y entregados directamente a las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) en la frontera con Venezuela.

Las autoridades locales, a través de medios regionales como Chinchiná Noticias 24, enfatizaron que los expulsados tienen una prohibición de ingreso a Colombia por 10 años. Si intentan retornar de manera irregular antes de cumplirse el plazo, serán capturados y judicializados por el delito de fraude a resolución judicial.