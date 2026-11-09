Convocan segunda Mesa Morada para exigir acciones frente a asesinatos de mujeres en Barranquilla

La violencia contra las mujeres continúa generando preocupación en el Atlántico. La concejal de Barranquilla, Heidy Barrera, advirtió que durante lo corrido de 2026 se han registrado más de 70 mujeres asesinadas en el departamento, frente a 41 casos reportados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 76 %.

En entrevista con Caracol Radio, la cabildante calificó este panorama como una “pandemia silenciosa de la muerte” y señaló que, de los casos registrados este año, 28 corresponden a Barranquilla, ciudad que concentra el 39,8 % del total departamental. Además, cuestionó que solamente tres de estos hechos estén tipificados por la Fiscalía como feminicidios.

“Estamos hablando de una mujer cada cuatro días. Esto es una cosa, la verdad, muy grande”, manifestó Barrera, quien también advirtió que algunas familias han reportado posibles móviles relacionados con violencia de pareja que, según indicó, todavía no estarían reflejados en las estadísticas oficiales.

Convocan segunda Mesa Morada para el 24 de noviembre

Ante este panorama, la concejal anunció que radicará una solicitud ante diferentes entidades, entre ellas la Fiscalía, Policía Nacional, Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, Personería y las oficinas de la Mujer del Distrito y el departamento, para convocar una segunda Mesa Morada el próximo 24 de noviembre.

El propósito será revisar las fallas en las rutas de atención, coordinar acciones institucionales y establecer compromisos concretos para prevenir nuevos casos de violencia contra las mujeres, antes de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

“Aquí no queremos más rosas, aquí no queremos más volantes, aquí no queremos más discursos, aquí queremos acciones. Y las acciones se consiguen de manera articulad”, enfatizó la concejal.

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Alertan por falta de refugios para mujeres en riesgo

Otro de los puntos que encendió las alarmas es la capacidad de protección para las mujeres que se encuentran en riesgo. Barrera aseguró que en Barranquilla hay más de 300 mujeres en peligro latente de homicidio y que actualmente existe un refugio con capacidad para apenas 20 personas.

La cabildante cuestionó que, pese a que el Plan de Desarrollo contempla tres casas de refugio, todavía no se hayan habilitado las adicionales.

Finalmente, insistió en que las autoridades deben fortalecer las estrategias de prevención, protección y atención, así como evitar que las mujeres sean instrumentalizadas por estructuras criminales. La concejal espera que las entidades convocadas asistan a la Mesa Morada y presenten compromisos verificables para proteger la vida de las mujeres en Barranquilla y el Atlántico.