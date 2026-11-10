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10 nov 2026 Actualizado 22:31

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Investigan presunto feminicidio de mujer a manos de su expareja en Barranquilla

El señalado agresor se autolesionó y permanece bajo atención médica.

La Defensoría del Pueblo registró 21.723 delitos sexuales en Colombia entre enero y septiembre de este año 2026, de los cuales 4.719 los sufrieron mujeres mayores de 18 años; 16.450 niñas y adolescentes, y 250 Osignh-LGT.

La Defensoría del Pueblo registró 21.723 delitos sexuales en Colombia entre enero y septiembre de este año 2026, de los cuales 4.719 los sufrieron mujeres mayores de 18 años; 16.450 niñas y adolescentes, y 250 Osignh-LGT.

La Defensoría del Pueblo registró 21.723 delitos sexuales en Colombia entre enero y septiembre de este año 2026, de los cuales 4.719 los sufrieron mujeres mayores de 18 años; 16.450 niñas y adolescentes, y 250 Osignh-LGT.

Valentina Utria

Barranquilla
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Un presunto caso de feminicidio es materia de investigación en Barranquilla, luego del asesinato de Shirley Patricia Payares Díaz, de 43 años, ocurrido el lunes 9 de noviembre en el barrio El Limón.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la mujer se movilizaba en motocicleta junto a su hermana cuando fue interceptada por su expareja sentimental, identificado como Edgar José Torrenegra Moreno. Al parecer, el hombre, quien habría estado bajo los efectos de bebidas embriagantes, le exigió que retomaran la relación y, ante su negativa, sacó un arma de fuego y le disparó.

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El señalado se disparó en la cabeza

Después de atacar a la mujer, el presunto agresor se autolesionó con un disparo a la altura de la cabeza. Posteriormente fue capturado y trasladado a un centro asistencial, donde permanece con pronóstico reservado.

La Policía indicó que el hombre había convivido durante seis años con la víctima y registra una anotación judicial por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales.

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