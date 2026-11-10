FECODE convocó nuevo paro nacional el 19 de noviembre: ¿Por qué? Esto dice la circular No. 73

Imagen tomada de Getty Imagenes (rédito: Crédito: Anadolu / Colaborador) // Logo tomado de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE)

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), por medio de la circular 73, realizó el anuncio de una nueva jornada de paro nacional.

La convocatoria quedó fijada en la circular 73, en la que se realiza un llamado al magisterio y a la ciudadanía a movilizarse contra el proyecto de ley de Rescate Económico o Fiscal, además de exigir garantías para la salud de los docentes y el cuidado de la comunidad educativa.

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¿Cuándo se realizará el paro nacional docente?

El paro nacional docente anunciado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) se realizará el miércoles 19 de noviembre de 2026.

FECODE indicó que la movilización se realizará de manera conjunta con otros trabajadores del país. La circular 73 convoca a una jornada nacional, pero no detalla horarios, recorridos ni puntos específicos de concentración.

La convocatoria se suma a los anuncios realizados por otras organizaciones sindicales y sociales que anunciaron movilizaciones para la misma fecha.

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¿Por qué se convocó a una nueva jornada de paro nacional docente?

En la circular 73, FECODE expone seis razones que justifican las marchas, entre ellos:

Defensa de la salud del magisterio: el sindicato exige un servicio digno y oportuno para los docentes activos, pensionados y su círculo familiar.

el sindicato exige un servicio digno y oportuno para los docentes activos, pensionados y su círculo familiar. Defensa de la educación pública: el sindicato pide que la educación sea pública, laica, gratuita, administrada y financiada por el Estado.

el sindicato pide que la educación sea pública, laica, gratuita, administrada y financiada por el Estado. Reforma a la ley de competencias: FECODE solicita una reforma democrática de la ley para reglamentar los artículos 356 y 357 de Constitución Política.

FECODE solicita una reforma democrática de la ley para reglamentar los artículos 356 y 357 de Constitución Política. Cumplimiento de los acuerdos colectivos: convocatoria de los concursos de ascenso, reubicación en el escalafón docente 1278 y el reconocimiento especial a los docentes regidos por el Estatuto 2277 de 1979.

convocatoria de los concursos de ascenso, reubicación en el escalafón docente 1278 y el reconocimiento especial a los docentes regidos por el Estatuto 2277 de 1979. Rechazo al proyecto de ley de ‘Rescate Fiscal’: la organización cuestiona la arremetida tributaria y alcabalera del proyecto.

la organización cuestiona la arremetida tributaria y alcabalera del proyecto. Defensa de la vida, la democracia, la paz y la soberanía nacional: estos aspectos, más que funcionar para este paro, funcionan como pilares de la organización.

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FECODE y el proyecto de ley ‘Rescate Fiscal’

En la circular entregada por el sindicato, cuestiona el proyecto de ley de ‘Rescate Fiscal’ y sostiene que la iniciativa busca favorecer el gran capital mientras incrementa los impuestos a los trabajadores y al pueblo en general.

De igual manera, la organización menciona que el proyecto de ley puede generar afectaciones a la educación pública. Entre las medidas mencionadas está:

Bonos escolares.

Ampliación de la contratación con entes particulares.

Confesiones religiosas.

Colegios en concesión.

Recuerde que la información usada en este artículo corresponde a la postura publicada por FECODE.

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