4 universidades de Colombia en las que puede estudiar ingenierías con matrícula CERO en 2027. Getty Images

La política de gratuidad en la educación ‘Puedo Estudiar’, conocida popularmente como matrícula cero, es un programa gubernamental en Colombia creado con el propósito de reducir las barreras de acceso para la educación superior.

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La matrícula cero quedó implementada y regulada a partir de la Ley 2307 de 2023, que consagra la gratuidad de la educación como una política de Estado. Conozca a continuación cómo funciona y quiénes pueden beneficiarse.

¿Cómo funciona la política de gratuidad en la matrícula en Colombia 2026?

Gracias al programa ‘Puedo Estudiar’ de gratuidad, el Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Educación Nacional, asume el 100 % del costo de la matrícula para estudiantes de programas de pregrado (técnico, tecnólogo o universitario) en instituciones del país.

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Cabe anotar que el beneficio no incluye otros gastos relacionados con el sostenimiento del estudiante, derechos de grado, intersemestrales y otros cobros que sean extraordinarios o complementarios a la matrícula.

Paso a paso para acceder al beneficio de matrícula cero

De acuerdo con el MinEducación, para participar en el programa que garantiza la matrícula cero en Colombia, tan solo hace falta seguir estos pasos:

Dirigirse a una de las 67 instituciones de educación superior públicas del país. Elegir un programa académico de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), ser admitido por la institución y matricularse. La institución se encargará de registrar al estudiante en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES).

¿Cuáles son los requisitos para acceder a matrícula cero?

Los beneficiarios de la política de gratuidad para el pago de la matrícula de pregrado en Colombia deben cumplir los siguientes requisitos:

Estar matriculado en un programa de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), en alguna de las 67 instituciones de educación superior públicas y estar registrado en el SNIES.

en un programa de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), en alguna de las 67 instituciones de educación superior públicas y estar registrado en el SNIES. No tener título profesional universitario.

Asimismo, debe demostrar que pertenece a al menos uno de los siguientes grupos poblacionales priorizados en el programa:

Estrato socioeconómico 1, 2, 3 o sin estrato.

Población indígena.

Población Rom.

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Población víctima del conflicto.

Población con discapacidad.

Comunidades campesinas.

Población privada de la libertad.

Grupos A, B o C del Sisbén IV, en cualquiera de sus subgrupos.

¿Dónde estudiar ingenierías con matrícula cero?

Entre las universidades públicas del país con una amplia oferta académica que incluye diversas disciplinas y especialidades en el ámbito de la ingeniería se encuentran las siguientes:

Universidad Nacional de Colombia (UNAL) : con sedes en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y más. Una de las más prestigiosas del país en cuanto a ingenierías.

con sedes en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y más. Una de las más prestigiosas del país en cuanto a ingenierías. Universidad de Antioquia (UdeA): principalmente en Medellín, con una facultad de ingeniería ampliamente reconocida.

principalmente en Medellín, con una facultad de ingeniería ampliamente reconocida. Universidad del Valle (Univalle): Cali y sedes regionales, con una amplia oferta de pregrados en ingenierías.

Cali y sedes regionales, con una amplia oferta de pregrados en ingenierías. Universidad Industrial de Santander (UIS): Bucaramanga, una de las más reconocidas del país en diversas áreas técnicas de sus programas de ingeniería.

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