¿Qué busca el Gobierno con la ley de sometimiento?

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Esta noche en Hora 20, los panelistas analizaron punto por punto la Ley de Sometimiento impulsada por el Gobierno, sus efectos jurídicos, el fin de la paz total y los beneficios que entregará a los integrantes de grupos armados ilegales que dejen las armas.

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Lo que dijeron los panelistas

Francisco Bernate, abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor universitario, dijo que “esta Ley de Sometimiento les da un papel muy importante a las víctimas, quienes participan activamente y pueden alzar la voz para señalar si la pena alternativa es desproporcionada frente al daño causado”.

Además, dijo que en la práctica serán la Fiscalía y los jueces los actores judiciales encargados de velar por las víctimas a la luz de este nuevo marco jurídico.

Paca Zuleta, abogada, profesora universitaria y exviceministra de Justicia, advirtió que “la Ley de Paz Total fue un adefesio. Se confundió el crimen organizado con la insurgencia. Ahora, se reemplaza el modelo de negociación por el de sometimiento, ese es el cambio más grande”.

“Con la Ley de Sometimiento, el Estado colombiano creó un esquema en el que se respetan las normas del Código Penal y las normas del territorio. Los grupos armados ilegales tienen que someterse a eso”, agregó.

Mauricio Pava Lugo, columnista, abogado y conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que “es muy importante entender que frente al proceso de sometimiento que se ha planteado, la justicia necesita, primero, beneficios que permitan desmontar las estructuras criminales y, segundo, información, porque existen grandes grupos ilegales de los que la justicia no tiene conocimiento”.

Además, dio detalles de la naturaleza de un marco jurídico para someterse a la justicia. “Aquí hay un actor que es el Estado y unos grupos armados ilegales. Naturalmente, un proceso de sometimiento necesita entregar beneficios con unas condiciones”, puntualizó.

Andrés Caro, abogado y director de la Fundación para el Estado de Derecho, sostuvo que “hay que celebrar que se haya acabado la paz total con esta ley de sometimiento. El Gobierno Petro nos quedó debiendo una ley en ese sentido”.

Y agregó que si bien la ley de sometimiento contiene beneficios para las víctimas, es difícil que el Estado pueda prestarles la atención que requieren en un contexto de conflicto armado.

Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático y ponente de la Ley de Sometimiento, dio detalles sobre el proyecto y dijo que no busca ceder el Estado de Derecho

“El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de hacer una fase administrativa inicial y la segunda fase es judicial, con la Fiscalía General de la Nación”, explicó.

Adicionalmente, sostuvo que se trata de una oferta unilateral del Estado hacia los grupos criminales, no de una negociación. “Eso cambia radicalmente con la paz total: pasaron de 15.000 hombres en armas a 28.000. No se sabe dónde están alias Calarcá o alias Violeta”, agregó.