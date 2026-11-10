El caso de la DNI y los ‘sexocontratos’

En este capítulo de Hora 20, los panelistas analizaron los señalamientos que pesan sobre la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, los indicios de que se ejecutaron actividades de espionaje y la captura de un presunto hacker que habría recibido el encargo de realizar ciberataques contra la Registraduría en época electoral. Además, ahondaron en el escándalo de los ‘sexocontratos’, las pruebas que se han conocido sobre ese caso y los interrogantes que aún quedan por resolver.

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Lo que dijeron los panelistas

Alejandro Chalá, politólogo y analista político, sostuvo que “hay que separar cuáles de las irregularidades afectaron el Gobierno y cuáles van dentro de la ética. El Gobierno de Gustavo Petro tuvo funcionarios cuestionados, pero también hubo sectores del progresismo que intentaron cumplir con su programa con las herramientas que tuvieron”.

Sin embargo, consideró que “el progresismo debe ser autocrítico. Las acciones personales de Petro sí tuvieron efectos en su gestión pública. Es urgente que un sector del progresismo pida la salida de Gustavo Petro como jefe de la oposición”.

Daniela Gómez, exviceministra de Políticas de Seguridad y Defensa, columnista y consultora en asuntos de seguridad, se refirió a las acciones de la inteligencia estatal. “Es una práctica común que todos los organismos de inteligencia tengan casas o empresas fachadas. Eso no debería alarmar. Pero un agente de inteligencia no puede tener antecedentes judiciales”, puntualizó.

También se refirió a los escándalos protagonizados por el expresidente Petro. “Que se haya destapado lo de Petro es buenísimo para el feminismo colombiano. Por ejemplo, está el escándalo de Char, quien tenía una denuncia por parte de Aida Merlano y, aun así, sigue siendo una de las principales figuras políticas del país”, dijo la exviceministra de Defensa.

Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y analista, sostuvo que “lo primero que hubo durante el gobierno pasado fue la ausencia de profesionalización en la UIAF y la DNI. Había dos grupos grandes: los alcahuetas y los que callaban. Hubo quienes guardaron silencio para mantener el favor del presidente”.

Adicionalmente, comentó que “frente al caso de la DNI hay un ingrediente que siempre va a pesar más sobre el gobierno progresista: ellos llegaron al poder enunciando esas arbitrariedades y diciendo que no debía pasar”.

Thierry Ways, columnista de El Tiempo, analista y empresario, indicó que “es natural que las personas esperen que sus líderes tengan un comportamiento privado que se ajuste a una ética personal. Se esperaba otro tipo de comportamiento por parte del presidente, más aún del primer presidente de izquierda de la historia reciente del país. Independientemente de lo penal, hay hechos bastante censurables”.

Adicionalmente, sostuvo que si bien existe la presunción de inocencia, también hay varios indicios que validan las dudas razonables de los ciudadanos frente a los hechos que se registraron en la Casa de Nariño durante el gobierno pasado.