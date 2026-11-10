Villa del Rosario: camabaja chocó contra puente peatonal de la autopista internacional y causó daños. / Foto: Gabriela Blanco.

Villa del Rosario

Sobre el mediodía de este lunes 9 de noviembre, un vehículo de carga pesada provocó daños estructurales al puente peatonal ubicado sobre la autopista internacional, a la altura del barrio Lomitas. La camabaja transportaba un equipo de grandes dimensiones que terminó chocando con la parte inferior de la estructura.

Durante varias horas, las autoridades de tránsito y personal técnico, tanto de la alcaldía de Villa del Rosario como de INVIAS, estuvieron en el lugar, adelantando las inspecciones necesarias para determinar el estado en el que quedó el puente peatonal.

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En diálogo con Caracol Radio, Diego Carrillo, subsecretario de Vías e Infraestructura de Villa del Rosario, explicó lo sucedido.

“Se presentó una colisión por la parte inferior del puente. Hicimos las primeras valoraciones por parte del municipio, un análisis de lo que sucedió y de la gravedad del asunto”, señaló el funcionario.

Puente peatonal presentó desplazamientos de hasta seis centímetros

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De acuerdo con Carrillo, el impacto provocó el desplazamiento en algunos componentes de la infraestructura. El funcionario precisó que se identificó un movimiento de aproximadamente 3.5 centímetros en una de las secciones inferiores del puente, mientras que en la parte superior se evidenció un desplazamiento de entre cinco y seis centímetros.

“El puente actualmente no presenta un riesgo, inicialmente la primera inspección que se hizo no presentó un riesgo de colapso inminente, pero ya tocaría hacer estos análisis técnicos más a fondo”, manifestó el subsecretario.

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El funcionario aclaró que estas conclusiones corresponden a una primera valoración visual y técnica, por lo que será necesario continuar con las revisiones para establecer las condiciones estructurales de la infraestructura.

¿Se puede utilizar el puente peatonal de Lomitas?

Una de las preguntas que hoy tienen los habitantes de Lomitas es si pueden seguir usando el puente peatonal. Frente a esta inquietud, el funcionario manifestó que sí.

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“Ayer se dio unas indicaciones a la policía por el acompañamiento que hicimos para que no dejaran pasar a la gente hasta que no se hiciera la limpieza de los escombros que quedaron, porque hubo unos desprendimientos de pañetes que quedaron sueltos y que podrían afectar a la comunidad como los que transitan por debajo. Hasta que no se hicieran estas limpiezas y estas correcciones no se autorizó el paso”.

Sin embargo, y de acuerdo a lo expuesto por Carrillo, “actualmente se puede hacer uso” del puente peatonal. Informó además que “nosotros nos comprometimos a hacer un seguimiento de unos días para ver el comportamiento del puente”.

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¿Quién debe responder por los daños del puente peatonal?

Luego del hecho presentado este lunes 9 de noviembre, la pregunta ahora es ¿Quién responde por los daños?

El subsecretario de Vías e Infraestructura de Villa del Rosario dijo a Caracol Radio que este corredor vial y los elementos asociados al tramo están bajo la administración de INVIAS, razón por la cual la administración municipal está adelantando los requerimientos correspondientes ante esta entidad.

Sin embargo, fue enfático en indicar que la responsabilidad recae sobre el conductor del vehículo, pues “unos metros atrás está indicado que la altura del puente es de 4,80 metros y no se puede desplazar ese tipo de cargas por ese corredor”.