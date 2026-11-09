Preocupación en Ocaña por secuestros: familias siguen esperando pruebas de supervivencia

Ocaña

Con mucha preocupación, defensores de DD.HH en Norte de Santander siguen preguntándose, ¿Qué ha pasado con nuestros secuestrados? ¿Dónde están?

Uno de los municipios donde más se ha presentado este tipo de flagelos es en Ocaña, donde se mantienen las alertas por la vulnerabilidad en la que se encuentra su población, principalmente cuando transita por las vías que comunican con Cúcuta o con la Costa Caribe.

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En diálogo con Caracol Radio, Freddy Arengas, defensor de derechos humanos en Ocaña, manifestó que existe incertidumbre entre los familiares de las personas secuestradas en ese municipio, especialmente por la falta de información sobre su paradero y las posibles gestiones para conseguir su liberación.

Familias de secuestrados piden pruebas de supervivencia

De acuerdo con Arengas, una de las petición más concurrentes de las familias son las pruebas de supervivencias de sus seres queridos. Muchos de ellos ya llevan varios años en cautiverio.

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“La familia de estas personas está pidiendo pruebas de supervivencia, que las organizaciones armadas que los tienen en su poder entreguen información”, señaló.

Este defensor de DD.HH recordó casos como el de Evangelista Bohórquez, avicultor de la tercera edad secuestrado en marzo del 2020, así como de Sanín Antonio Mena, abogado y ganadero secuestro en el año 2023 y de quienes no se conoce nada desde el día en el que fueron secuestrados.

Alertan por vulnerabilidad en los corredores viales de Ocaña

A lo anterior, se suma la preocupación que existe en Ocaña por la inseguridad que se vienen presentando en sus ejes viales.

Según Freddy Arengas, existen 12 puntos de entrada y salida del municipio que requieren mayor atención de las autoridades, especialmente porque varios de ellos comunican con la región del Catatumbo.

“Lo que vemos es que continúa vulnerable, digamos, estos sectores y por eso ha sido el llamado que se ha hecho a fuerza pública e inteligencia también para que se pueda trabajar en ese sentido y evitar situaciones lamentables como estas”, advirtió.