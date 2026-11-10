Presidente llegó a Cúcuta vestido de militar y presentó resultados de bombardeo contra disidencias. / Foto: Tomada del video publicado en redes sociales de Abelardo de la Espriella.

Cúcuta

Sobre las nueve de la noche de este lunes 9 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella llegó a la ciudad de Cúcuta, en compañía del Ministro de Defensa, para entregar los resultados del séptimo bombardeo ordenado durante su mandato y el tercero ejecutado en la región del Catatumbo.

“Desde Cúcuta les muestro a alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, uno de los hombres de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’ y cabecilla de comisión de la estructura 33 de la facción de Calarcá. ¡Este narcoterrorista sobrevivió a un bombardeo de nuestras Fuerzas Militares y hoy está en poder de las autoridades!“, dijo el mandatario de los colombianos.

En su visita, llamó la atención que el jefe de estado portó prendas militares y protagonizó un tenso encuentro con alias de “Barba Chivo”

“Este es “Barba Chivo. ¿Qué les pareció la bomba que les mandé, firmada por mí? ¿Cómo la recibieron? Y saben una cosa, celebro que estén vivos. A diferencia de lo que hacen ustedes con los secuestrados y con la gente que asesinan, nosotros les respetamos la vida a ustedes”, le dijo el mandatario de los colombianos.

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Alias “Barba Chivo” estaría vinculado con ataques mediante drones

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias “Barba Chivo” contaría “con 11 años de trayectoria criminal, es señalado de participar en asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos contra nuestra Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado de comunidades”.

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Abelardo de la Espriella, en su visita a Cúcuta, continúo dirigiéndose a “Barba Chivo”, “¿Cómo se siente estar de ese lado donde ustedes han tenido a los secuestrados? Donde le han hecho tanto daño a la gente. Di algo, Barba Chivo ¿O qué? ¿No tienes ganas de decir nada? Están muertos de miedo, ¿verdad? Terror, pánico, el mismo que siente la gente cuando ustedes sacan los drones, cuando vuelan pueblos, cuando secuestran personas, cuando extorsionan. Vamos a hacer que caigan sobre ustedes todo el peso de la ley".

El tercer bombardeo ordenado por Abelardo de la Espriella en la región del Catatumbo, dejó como resultado cuatro integrantes muertos y seis capturados en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

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La operación, denominada Noah, fue ejecutada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana contra las disidencias de las FARC señalada de mantener confrontaciones y ejercer control territorial en la región del Catatumbo.