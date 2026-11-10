Colombia Mayor: adultos mayores suspendidos en Cúcuta deberán justificar pagos no reclamados
La Alcaldía de Cúcuta hizo un llamado a los beneficiarios para que expliquen los motivos de su inasistencia.
Cúcuta
La Alcaldía de Cúcuta está haciendo un llamado a los adultos mayores inscritos en el programa de Colombia Mayor y que se encuentran en estado de suspensión, para que expliquen los motivos de su inasistencia.
De acuerdo con la administración municipal son 299 beneficiarios de este programa que no recibieron consecutivamente cuatro transferencias monetarias correspondientes a los ciclos de pagos programados.
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“La Alcaldía de San José de Cúcuta, a través de la Secretaría de Bienestar Social, informa a los adultos mayores registrados en el siguiente listado que se encuentran en estado de suspensión por la no recepción consecutiva de cuatro (4) transferencias monetarias programadas en los ciclos del Programa Colombia Mayor”, informó la administración municipal.
¿Dónde deben presentarse los beneficiarios de Colombia Mayor en Cúcuta?
De acuerdo con la información presentada por la administración municipal y garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso, los adultos mayores afectados deberán acudir a la Secretaria de Bienestar Social y al programa Colombia Mayor, donde podrán explicar las razones de su inasistencia y entregar los documentos o pruebas que respalden su situación.
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La atención se realizará en los siguientes horarios y lugar:
- Lugar: Centro Comercial Las Mercedes (antigua Cárcel Modelo).
- Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
“Es indispensable aclarar que este requerimiento no representa una decisión de retiro definitivo del Programa Colombia Mayor, sino una instancia para presentar la debida justificación y subsanar el estado actual dentro del programa”, enfatizó la Alcaldía de Cúcuta.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...