Comunidades del Catatumbo denuncian abandono estatal, desplazamiento silencioso y falta de garantías

Catatumbo

Luego de conocerse el homicidio de dos líderes comunales en zona rural de Tibú, Norte de Santander, desde ASCAMCAT se advierte que la población continúa expuesta a múltiples riesgos, mientras persisten las denuncias por desplazamientos, amenazas y reclutamientos de menores.

En diálogo con Caracol Radio, Holmer Pérez, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo -ASCAMCAT-, indicó que las organizaciones sociales llevan meses denunciando, a través de comunicados, informes e incluso comisiones de verificación, sobre la crisis que se está viviendo en el territorio, sin que, según Pérez, se hayan logrado respuestas que permitan garantizar condiciones de seguridad.

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“Nosotros estamos rechazando rotundamente lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero también hemos rechazado esta confrontación que se viene dando en la región ya casi dos años”, expresó Pérez.

Líderes campesinos piden respeto por la población civil

Además, desde ASCAMCAT están haciendo un llamado a los actores armados para que se respete a la población civil, a los líderes comunales y a sus familias.

“El llamado es a que se respete la vida de los dirigentes sociales, que se respete la vida de los dirigentes comunales, que se respete la vida de la población civil, que pongan a la población civil al margen de la confrontación”, manifestó.

Agregó, “nosotros somos gente que obviamente todos los días, primero estamos en riesgo, y segundo, estamos intentando ser la voz que llegue a quienes tienen que atender esta situación”, afirmó.

Desplazamiento silencioso y comunidades a la deriva

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Pérez aseguró que tras 22 meses de conflicto armado, en el territorio se continúan presentando desplazamientos silenciosos, entre veredas.

“Sigue un desplazamiento todos los días silencioso, porque no hay atención de parte de los gobiernos a esta situación”, denunció.

Y fue más allá, al asegurar que “las comunidades están prácticamente a la deriva de lo que los actores determinan”.

Para el presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo -ASCAMCAT-, es urgente que la región reciba atención oportuna, no solamente en pie de fuerza, sino también en atención integral para sus comunidades.