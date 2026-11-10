Trabajadores de la Rama Judicial anuncian que se unirán al paro nacional del 19 de noviembre

Cúcuta

Trabajadores de la Rama Judicial adelantan este martes 10 de noviembre una Asamblea Informativa, donde se expone la agenda a manejar el próximo 19 de noviembre, día en el que se unirán al paro nacional convocado por las Centrales Obreras del país.

En diálogo con Caracol Radio, Sandra Paredes, presidente de Asonal Judicial Subdirectiva Cúcuta y Tesorera nacional de esta organización sindical, expuso los principales motivos que los lleva a unirse a esta jornada nacional, entre ellos, está la asignación presupuestal.

Más información Villa del Rosario: camabaja chocó contra puente peatonal de la autopista internacional y causó daños

“La Rama Judicial tenía un presupuesto de 17,5 billones y se le asignaron 11,4 billones. Tenemos un déficit de 6,1 billones”, señaló Paredes.

Para la dirigente sindical, la situación que presenta actualmente la Fiscalía General de la Nación es preocupante.

“Para la Fiscalía General de la Nación era 8.5 billones y se le asignaron 7 billones, con un déficit de 1.5 billones”.

Más información Presidente llegó a Cúcuta vestido de militar y presentó resultados de bombardeo contra disidencias

Asonal advierte sobre recortes presupuestales y dificultades para pagar la bonificación judicial

Para Paredes, otra de los puntos que está motivando a los trabajadores de la Rama Judicial unirse al paro nacional, tiene que ver con los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones económicas relacionadas con decisiones judiciales y el reconocimiento de beneficios para los trabajadores.

Más información Colombia Mayor: adultos mayores suspendidos en Cúcuta deberán justificar pagos no reclamados

“También la Asamblea está garantizando el cumplimiento de la ley 2594 del 26, donde se ha solicitado ante el Ministerio de Hacienda una adición presupuestal para el pago de la obligación legal del valor de más o menos 500 mil millones de pesos por entidad para atender el fallo de la sesión tercera del Consejo de Estado, que dejó en firme la presentación económica. Y también tenemos el tema dela bonificación judicial, pero nació sin presupuesto. Y estamos pidiendo al Ministerio de Hacienda que nos desembolsen esos recursos para poder realizar el pago de la bonificación judicial”.

Congestión judicial y falta de funcionarios, otra de las preocupaciones

La falta de personal es otra de las razones que impulsan la movilización. Desde Asonal aseguran que la cantidad de procesos que deben atender jueces y fiscales supera la capacidad institucional, generando sobrecarga laboral y afectaciones en la prestación del servicio.

Más información Preocupación en Ocaña por secuestros: familias siguen esperando pruebas de supervivencia

“Hay fiscales con 1.500 procesos y 600 juicios, lo que nos trae un estrés laboral e inclusive acoso laboral por las exigencias a la comunidad”, manifestó Sandra Paredes.

Hizo referencia a que en el año 2014 , Cúcuta contaba con 116 fiscales. En la actualidad, la cifra no alcanza los 100 funcionarios.

“En vez de crecer como ha crecido la delincuencia, nosotros nos hemos disminuido en temas de personal”, expresó.

Más información Comunidades del Catatumbo denuncian abandono estatal, desplazamiento silencioso y falta de garantías

¿Cómo será el paro nacional de la Rama Judicial el 19 de noviembre?

Frente a la jornada de movilización prevista para el próximo 19 de noviembre, Sandra Paredes explicó que los trabajadores de la justicia se concentrarán en el Palacio de Justicia.

“Vamos a estar concentrados en el Palacio de Justicia, donde le estamos pidiendo a los jueces y a los fiscales. No va a haber acceso al público y vamos a estar haciéndole el llamado al Gobierno para que le ponga atención a la justicia”, explicó.

Más información Violencia en el Catatumbo: ataques con drones y dos líderes comunales asesinados en Tibú

Finalmente, Paredes hizo un llamado a respetar la independencia judicial y las decisiones adoptadas por jueces y fiscales, al considerar que deben contar con garantías para ejercer sus funciones sin presiones externas.