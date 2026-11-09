Violencia en el Catatumbo: ataques con drones y dos líderes comunales asesinados en Tibú

Catatumbo

Un difícil fin de semana se vivió en la región del Catatumbo. Las comunidades de zona rural de Tibú denunciaron ataques con drones, homicidios de líderes comunales y posibles masacres, tras incursión armada en varios territorios.

De acuerdo con Luis Fernando Niño, Consejero de Paz de Norte de Santander, la confrontación armada que se registra en esta región desde el pasado 25 de enero del 2025, no ha tenido tregua y sus consecuencias siguen afectando a la población civil.

“Lamentablemente, 22 meses después seguimos en una confrontación que no se detiene, que se incrementa, que afecta a la población civil, a la fuerza pública”, señaló el funcionario.

Ataques con drones afectaron viviendas en Versalles

Uno de los hechos que más llamó la atención fue los ataques con drones presentado en el corregimiento de Versalles, zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

De acuerdo con lo informado por la población, varias viviendas resultaron afectadas y las comunidades tuvieron que volver a salir, con banderas blancas, pidiendo a los grupos armados que cesaran estas acciones.

“El día de ayer drones en la zona de Versalles que incluso afectaron viviendas de población civil, aún sin resultado de saber si tenemos heridos y en qué lugar”, dijo Niño a Caracol Radio.

Dos líderes comunales fueron asesinados

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A lo anterior se suma el rechazo por el doble homicidio de líderes comunales en zona rural de Tibú.

De acuerdo con lo informado por la Asociación Campesina del Catatumbo -ASCAMCAT- Jesús Elisa Lazar y Ezequiel Numa fueron asesinados durante las últimas horas.

“Este hecho presentado en la vereda Guadalupe del municipio de Tibú. La información que tenemos es que estas dos personas fueron sacados y ultimados, que pertenecían a organizaciones sociales, presidentes de Junta de Acción Comunal, son ellas las que están denunciando el asesinato de estas dos personas por medio de un comunicado en donde rechazan, por supuesto, este asesinato que se sigue presentando después de 22 meses de conflicto”.

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Niño fue más allá recordando que, de acuerdo con los datos manejados en el último PMU Catatumbo, “210 personas (han sido) asesinadas y cada fin de semana, cada día, sigue creciendo este número entre civiles y miembros de la fuerza pública”, expresó.

Desplazamientos internos y temor entre las comunidades

Hechos que vienen provocando, de acuerdo con el funcionario, desplazamientos internos en zonas rurales.

“Ya no salen totalmente, por ejemplo, hasta Ocaña, hasta Cúcuta, sino que esperan que pase toda esta situación para ubicarse en las cabeceras municipales de Tibú o de El Tarra y regresar luego a sus fincas”, explicó.