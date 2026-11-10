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10 nov 2026 Actualizado 16:49

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Cúcuta

Ex combatientes llaman la atención por el acuerdo de paz

Piden al gobierno nacional reconsiderar sus posiciones

Ex combatientes hacen reflexión sobre el acuerdo de paz / Foto Archivo

Ex combatientes hacen reflexión sobre el acuerdo de paz / Foto Archivo(Cortesía/Archivo )

Ex combatientes hacen reflexión sobre el acuerdo de paz / Foto Archivo
Cúcuta
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Norte de Santander

Después de diez años del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las Farc, de casi 13 mil combatientes, quienes hicieron parte del mismo dieron una mirada al proceso.

Rubén Zamora ex combatiente dijo a Caracol Radio que “es muy significativo, el acuerdo va mucho mas allá de la dejación de armas, en reforma rural integral , en expansión de la democracia en el punto de participación política”.

Explicó que “se definió además un programa para la solución al problema de cultivos de uso ilícito, pero además se plantearon estrategias para resolver toda la cadena de valor del narcotráfico”.

Señaló que “se logró el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el definir una hoja de ruta para la implementación, y verificación del acuerdo”.

Indicó que “las dificultades en la implementación del acuerdo de paz, generó inconvenientes gravísimo no dejo que avanzáramos como aspirábamos en materia de construcción de paz”.

“Lo malo fue que en algunos gobiernos falto voluntad política para la implementación, falto decisión de contribuir a la paz y surgió un fenómeno de violencia en los territorios que llevo a el surgimiento de nuevos grupos y hemos tenido una territorialización de la violencia que es necesario examinar...” dijo el señor Zamora

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