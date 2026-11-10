JEP llama a responder a 11 antiguos integrantes de la Armada Nacional y Policía por 32 masacres

Bogotá

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para La Paz imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 comparecientes, antiguos integrantes de la Armada Nacional y la Policía Nacional por 32 masacres cometidas en los Montes de María. La investigación priorizó hechos ocurridos entre 1999 y 2001.

La JEP determinó que se registraron 284 asesinatos en 32 masacres. 107 casos de violencias basadas en género, violencia sexual, y violencia contra mujeres y niñas. La decisión se enmarca en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08 que aborda los crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.

La estigmatización de la población campesina como supuesta colaboradora de las Farc orientó una dinámica sistemática de violencia dirigida contra sus comunidades, sus formas de vida y sus vínculos con el territorio.

Según la investigación de la JEP las masacres y las conductas criminales asociadas no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte de un patrón de violencia contra la población civil. Este se desarrolló mediante un entramado de relaciones entre estructuras paramilitares, determinados integrantes de la Fuerza Pública y otros actores regionales.

Los once integrantes de la Fuerza Pública llamados a reconocer responsabilidad

Los comparecientes de la Armada Nacional son: Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo.

Por la Policía Nacional fueron llamados a reconocimiento Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.

Lo que sigue en el proceso judicial

Los 11 imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad tendrán 15 días hábiles para aceptar o rechazar su responsabilidad. Si aceptan recibirán sanciones restaurativas que no implican cárcel, pero si rechazan la imputación sus procesos serán remitidos a la Fiscalía de la JEP que es la Unidad de Investigación y Acusación y serían llevados a juicio en que se exponen a pagar hasta 20 años de cárcel.