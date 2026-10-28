Comunidades e instituciones de Montes de María acuerdan acciones frente a la temporada seca

Ante la llegada de la temporada seca y los efectos del fenómeno de El Niño, comunidades campesinas e instituciones de los Montes de María definieron acciones para garantizar el agua en sus comunidades. Los acuerdos se alcanzaron en el Segundo Encuentro Territorial para fortalecer la resiliencia hídrica convocado por la Red de Inclusión para la Gestión y la Colaboración, con el apoyo de la Fundación Ayuda en Acción, en el marco del proyecto Agroecologia y Ciencia Comunitaria en los Montes de María.

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Fuentes de agua que no alcanzan

Durante el encuentro, siete mesas de trabajo revisaron el plan de acción construido en el primer encuentro e identificaron los obstáculos que frenan su avance.

Las comunidades de la zona alta, media y baja coincidieron en un mismo problema: tienen ojos de agua, pozos y arroyos, pero en temporada seca no alcanzan para las familias ni para sus animales.

“Pudimos apreciar que diferentes comunidades cuentan con cuerpos de agua, pero en temporada seca estos presentan un déficit para el abastecimiento de sus necesidades”, explicó Nathalie Paredes Paez, ingeniera sanitaria y ambiental de la Red de Inclusión.

Las mesas también identificaron otros obstáculos: falta de mangueras y tanques, infraestructura comunitaria sin mantenimiento y fuentes ubicadas en predios privados. A esto se suman los recursos limitados de las instituciones. Las mujeres aparecen entre las más afectadas, porque la falta de agua hace más pesadas sus labores diarias.

Compromisos para llegar a más comunidades

Los asistentes acordaron reparar los tanques de ferrocemento existentes e instalar tanques de 5.000 a 10.000 litros en puntos estratégicos. Varias comunidades georreferenciarán sus pozos y medirán su capacidad durante los días sin lluvia.

“El avance principal es una memoria donde se recopilan los compromisos de agricultores, agricultoras e instituciones locales para el uso y el acceso del agua”, afirmó Trinidad Álvarez, delegada de Ayuda en Acción en Extremadura.

Las comunidades también reclamaron un papel más activo en las decisiones. “El principal reto es tener un poder de autonomía, de también decirle a la institucionalidad que también podemos hacer aportes”, señaló José Ibáñez Cañate, representante legal de la asociación campesina AgroRoma.

Instituciones y comunidades, en una misma mesa

Al encuentro asistieron el ICA, Agrosavia, PNUD, la Cruz Roja, los Bomberos y la Unidad de Gestión del Riesgo de El Carmen de Bolívar. También participaron las alcaldías de El Carmen de Bolívar y Mahates, el Banco Agrario, Mutual Ser, la Fundación Bosque Tropical, entre otras instituciones.

“El agua no es de una sola persona, sino que es de todos”, recalcó Alfonso Guerrero Sánchez, ingeniero agrónomo del ICA en El Carmen de Bolívar.

Con su apoyo a este proceso, Ayuda en Acción busca que las comunidades de los Montes de María se anticipen a la sequía, en el marco del proyecto Agroecología y Ciencia comunitaria acompaña a productores y productoras de El Carmen de Bolívar, Córdoba Tetón y Ovejas, con Fondo Patrimonio Natural como socio local y la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).