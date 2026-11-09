Planean apertura de oficina de atención al migrante en la frontera

Norte de Santander

En medio del malestar que se ha generado en varios sectores venezolanos por la deportación de sus ciudadanos por la frontera colombiana, se anuncia la puesta en marcha de una oficina para atender a los extranjeros.

Durante el actual gobierno entre el 7 de agosto y el 29 de octubre fueron expulsados 812 extranjeros, de los cuales 462 estaban relacionados con motivos de seguridad nacional, alteraciones del orden público o requerimientos de autoridades extranjeras e Interpol.

El diputado Juan Carlos Palencia fue el responsable de hacer el anuncio al advertir que “nos han llegado denuncias a la comisión de frontera porque se les han violado el debido proceso, violación a los derechos humanos y el derecho a la defensa, de argumentar en que situación se encuentran

“En los próximos días estaremos abriendo una oficia, despacho para brindar atención a nuestros hermanos que están viviendo esta situación compleja y que nos preocupa porque somos dos países hermanos”, dijo el dirigente político.