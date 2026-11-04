Militarización en Cúcuta frenó el comercio nocturno: Asobares pide resultados inmediatos

Cúcuta

Desde el pasado jueves 29 de octubre y durante todo el fin de semana de puente festivo, la ciudad de Cúcuta estuvo bajo medidas estrictas de seguridad, tras la orden de militarización de la capital de Norte de Santander y la visita del presidente Abelardo de la Espriella.

Medidas, que de acuerdo con Eduardo Quintero, presidente de Asobares, golpeó el comercio nocturno del Área Metropolitana de Cúcuta.

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“Este era un fin de semana que tenía que pintar como uno de los mejores fines de semana del calendario comercial para todos los empresarios y se puso bastante lento el movimiento”, señaló Quintero durante entrevista con Caracol Radio.

Restricciones de movilidad y temor a los controles afectaron el comercio nocturno

De acuerdo con Quintero, uno de los factores que más afectó al comercio nocturno fue la restricción para el tránsito de motocicletas.

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“No solamente por la restricción de las motos, sino que mucha gente, pues teniendo y previendo que se encontrara retenes precisamente militares, prefirió no salir, quedarse en sus casas”, explicó el representante del gremio.

Y a pesar que el sábado 31 de octubre se presentó buen movimiento comercial, los demás días del fin de semana estuvieron marcados por una circulación considerablemente menor de personas.

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Empresarios respaldan las medidas de seguridad, pero piden resultados inmediatos

A pesar de lo anterior, el representante del gremio indicó que respaldan las medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno nacional, pero dijo que la ciudad y la región necesita resultados contundentes e inmediatos.

“Nosotros las vemos con muy buenos ojos, siempre y cuando se vean resultados a corto plazo”, afirmó Eduardo Quintero a Caracol Radio.

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Sin embargo, hizo un llamado para que las autoridades no prolonguen las expectativas de la ciudadanía con anuncios de procesos o acciones que todavía no se materializan.

“Aquí la idea es que no empecemos a decir que estamos en un proceso, que estamos esperando tecnología, que estamos esperando inteligencia, cuando la ciudad lo que necesita son resultados a corto plazo”, enfatizó.