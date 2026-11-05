Golpe a siete estructuras criminales en Cúcuta: 111 capturados y un menor aprehendido. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

42 personas capturadas por orden judicial y 69 más en flagrancia fue el balance que dejó la más reciente ofensiva de las autoridades en el Área Metropolitana de Cúcuta.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, “a través de acciones articuladas, análisis criminal y asociación de casos, fueron intervenidas siete estructuras relacionadas con homicidios selectivos, tráfico local de estupefacientes, cobros de extorsiones, hurtos y otras actividades delictivas”.

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¿En dónde se realizaron estos allanamientos?

Los operativos adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación, la Policía y el Ejército Nacional, fueron adelantados en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y San Cayetano.

En la capital de Norte de Santander se llevaron a cabo en al menos ocho comunas, mientras que en el municipio de Villa del Rosario, se concentraron en el barrio La Parada, sobre la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela.

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El reporte entregado por la Fiscalía da cuenta que las personas capturadas “harían parte del ELN, ‘Tren de Aragua’, ‘La Familia P’, ‘Los Turcos’, ‘Los Mexicanos’, ‘Los Manilargos’ y ‘Los de la F’”.

Así mismo, que durante los procedimientos fueron incautados:

Armas de fuego.

Proveedores.

Municiones.

Supresores.

Teléfonos celulares.

Más de 7.800 kilogramos de marihuana.

3.400 kilogramos de cocaína y bazuco.

Cuatro vehículos.

Se recuperaron ocho motocicletas y mercancía avaluada en cerca de 500 millones de pesos.

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Afectaciones a estructuras criminales

ELN

La Fiscalía General de la Nación indicó que entre los capturados estarían “cinco presuntos integrantes del autodenominado Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, investigados por su posible participación en el ataque a la subestación de policía de Aguaclara, en febrero de 2022, y en la preparación de un artefacto explosivo en julio de 2024. También se les atribuyen hechos de desplazamiento forzado y actividades relacionadas con el reclutamiento ilícito de un niño de 12 años”.

Tren de Aragua

Además, destacan que entre los capturados hay tres hombres, al parecer, pertenecientes a la estructura criminal trasnacional Tren de Aragua. “Serían los responsables de extorsionar a comerciantes y ciudadanos, y de coordinar el tráfico local de estupefacientes”.

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Otras estructuras

Así mismo, con estas acciones de las autoridades, se habría “desarticulado una red señalada de alterar medicamentos vencidos, deteriorados o de uso institucional para comercializarlos como aptos para el consumo”.

También se habría logrado la captura, en flagrancia, de dos personas que señaladas por presunta explotación sexual de mujeres y menores de edad en el barrio Las Américas de Cúcuta.

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Imputación de cargos

De acuerdo con lo informado por el ente investigador, la Fiscalía les imputará a cada capturado, según su responsabilidad individual, delitos como concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, extorsión, tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, trata de personas, corrupción de alimentos, hurto y reclutamiento ilícito en grado de tentativa, entre otras conductas.