Coosalud y Nueva EPS, las que más enfrentan quejas por fallas en atención médica: Personería Cúcuta

Cúcuta

En Cúcuta continúan las quejas contra varias EPS, por las demoras en la atención, traslados y entrega de medicamentos. En diálogo con Caracol Radio, Ludy Páez, personera del municipio, indicó que las mayores reclamaciones en la ciudad son contra Coosalud y la Nueva EPS.

Según explicó la representante del Ministerio Público, Coosalud es una de las EPS que más dificultades presenta, especialmente por las obligaciones económicas pendientes con las instituciones prestadoras de servicios de salud, una situación que termina perjudicando en la atención de los pacientes.

“Tenemos muchos cucuteños con dificultades con Coosalud (...) Desafortunadamente tenemos una gran presión con el tema de salud y eso no nos facilita la labor”, manifestó Páez.

Aseguró la funcionaria que la gestión adelantada desde su despacho ha permitido conocer que ya, desde Bogotá se han adelantado varias estrategias para mejorar estas dificultades.

“Poco a poco las comunicaciones con Bogotá nos arrojan que se están haciendo algunos esfuerzos para poder ir saldando las deudas que vienen de tres años algunas, dos años y medio otras”.

Personería de Cúcuta adelanta tutelas y acompañamiento a pacientes

La persona de Cúcuta aseguró además que, frente a las constantes denuncias de los usuarios contra las EPS, se han puesto en marcha diferentes acciones jurídicas y de acompañamiento para exigir que se garantice el derecho fundamental a la salud.

“Nosotros hemos instaurado tutelas, desacatos de tutela (...) los estamos acompañando directamente al Erasmo Meoz (hospital universitario de Cúcuta),le estamos acompañando también a la (clínica) Duarte, que son las que de alguna manera los han venido atendiendo. Entendemos y no podemos decir que nos han atendido de mala voluntad, no, todos ellos tratan de prestarnos el mayor servicio, pero sabemos que indiscutiblemente el fondo de esto son las obligaciones económicas que no se han surtido”.

Nueva EPS también presenta dificultades en la atención

De acuerdo con la personera, aunque se han registrado avances en la prestación de algunos servicios, los tiempos de respuesta siguen sin corresponder a las necesidades de los pacientes.

“Nueva EPS también tiene dificultades, a pesar de que ya están atendiéndose, pero no con la agilidad que quisiéramos”, indicó Páez.

La funcionaria hizo énfasis en que uno de los principales problemas del sistema actualmente es garantizar la atención efectiva de las personas que ya presentan enfermedades y requieren tratamientos, procedimientos y medicamentos.