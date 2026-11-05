Catatumbo: alcaldes y autoridades se reúnen para buscar acciones frente a la crisis de seguridad y el conflicto armado. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

En el Club del Comercio de la ciudad de Cúcuta se adelanta la Mesa de Trabajo para la Articulación de Acciones por la Paz, la Seguridad Territorial y Fronteriza en el Catatumbo, con presencia de las autoridades municipales, con el objetivo de analizar la crisis de seguridad que vive la región y unificar criterios.

Enrique Pertuz, representante de CORPOREDDEH y quien lidera la jornada, explicó que se busca recoger las preocupaciones de los mandatarios locales y establecer una posición conjunta frente a las problemáticas que afectan a sus municipios.

“Hay una situación difícil, muy compleja en la subregión, donde no solamente está el problema del orden público, sino también la situación de la deuda histórica socioeconómica que hay con esta subregión”, manifestó Pertuz.

Catatumbo: buscan una vocería conjunta ante el Gobierno Nacional

De acuerdo con lo dicho por Pertuz, uno de los principales propósitos de este encuentro es unificar criterios entre los municipios, teniendo en cuenta que, aunque cada territorio enfrenta condiciones particulares, existen problemáticas comunes que requieren respuestas articuladas.

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“Es recoger la opinión de ellos para revisar el tema frente al Gobierno nacional y algunas otras entidades, porque entendemos que la situación ahí en la subregión se va a complicar mucho más a corto y a largo plazo”, señaló.

Además, aseguró que buscan consolidar una vocería que trascienda el ámbito departamental y permita posicionar las necesidades del Catatumbo.

Violencia, desplazamiento y drones: las consecuencias del conflicto armado en el Catatumbo

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Así mismo, el defensor de Derechos Humanos indicó que es lamentable la situación de orden público que se viene presentando en el Catatumbo, donde aumenta la violencia, el desplazamiento forzado y el uso de drones.

“Ha sido devastador, ha sido una tragedia para la subregión del Catatumbo en lo que tiene que ver con todas las consecuencias que se han generado en homicidio, desplazamiento, minas antipersonas, amenazas”, expresó.

Además, sostuvo que el conflicto ha experimentado una transformación en sus dinámicas y capacidades de ataque, con consecuencias especialmente graves para las comunidades que habitan los territorios afectados.