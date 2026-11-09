De La Espriella confirma resultados de operativos en Tibú, Uribia, Suárez: rescataron a menores
En Medellín, confirmó también la captura de los autores del asesinato del patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.
Siguen los resultados del presidente Abelardo De La Espriella sobre operaciones en diferentes regiones el país: En Tibú, lograron un golpe a las disidencias de las Farc, con la recuperación de un menor de edad y la captura de cuatro presuntos integrantes, entre ellos alias ‘Eddy’, señalado segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario, y alias ‘Franklin’, señalado de operar drones y participar en acciones criminales.
En Uribia, La Guajira, el golpe fue para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con la incautación de cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos.
En Suárez, Cauca, las autoridades realizaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez y evacuar a tres familiares que se encontraban amenazados.
Captura en Antioquia
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de José Rivera y David Zapata, señalados de haber participado en el ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en Medellín, que dejó a dos personas asesinadas, dos heridas y al patrullero Andrés Santa, muerto.
Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...