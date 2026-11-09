Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 nov 2026 Actualizado 17:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

De La Espriella confirma resultados de operativos en Tibú, Uribia, Suárez: rescataron a menores

En Medellín, confirmó también la captura de los autores del asesinato del patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.

Presidente Abelardo de la Espriella. (Photo by: Luisa Borja Luna/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Presidente Abelardo de la Espriella. (Photo by: Luisa Borja Luna/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Presidente Abelardo de la Espriella. (Photo by: Luisa Borja Luna/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

Siguen los resultados del presidente Abelardo De La Espriella sobre operaciones en diferentes regiones el país: En Tibú, lograron un golpe a las disidencias de las Farc, con la recuperación de un menor de edad y la captura de cuatro presuntos integrantes, entre ellos alias ‘Eddy’, señalado segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario, y alias ‘Franklin’, señalado de operar drones y participar en acciones criminales.

En Uribia, La Guajira, el golpe fue para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con la incautación de cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos.

En Suárez, Cauca, las autoridades realizaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez y evacuar a tres familiares que se encontraban amenazados.

Captura en Antioquia

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de José Rivera y David Zapata, señalados de haber participado en el ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en Medellín, que dejó a dos personas asesinadas, dos heridas y al patrullero Andrés Santa, muerto.

Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado