Petro propone a Álvaro Uribe un acuerdo electoral en contra del proyecto de Abelardo de la Espriella

Desde Medellín, el expresidente Gustavo Petro le propuso al expresidente Álvaro Uribe avanzar en un acuerdo político, incluso electoral, para “defender la Constitución y hacerle frente al gobierno de Abelardo de la Espriella.

El expresidente calificó al actual gobierno de “narcofascista”, desde el encuentro del Pacto Histórico realizado en el Club Unión en Medellín.

“Todo el que se oponga a Abelardo será bien recibido”, dijo Petro, y agregó: “Le propongo al expresidente Álvaro Uribe hacer un acuerdo incluso electoral, para defender la Constitución y detener el narcofascismo que gobierna a Colombia”.

¿Qué respondió el expresidente Uribe?

El expresidente Álvaro Uribe respondió a la propuesta en entrevista con 6AM W de Caracol Radio: el exmandatario descartó de de plano una alianza con el Pacto Histórico y aseguró que ese escenario nunca se ha contemplado.

“Nosotros somos partido de gobierno. Apoyamos al presidente Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. Hay discrepancias tributarias, que no se grave la canasta familiar, cuidando con el sector agropecuario, cuidando la salud”, dijo

Y agregó más puntualmente: “Eso nunca. Ese tema nunca ha existido (...) ese tema no va a entrar en el menú temático del Centro Democrático”.