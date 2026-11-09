Paloma Valencia pidió ser reconocida como víctima en caso de la DNI

Luego de que se revelara un nuevo escándalo que implica a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por una supuesta estrategia de espionaje e intervención en las pasadas elecciones, la excandidata presidencial y exsenadora Paloma Valencia pidió investigar si su campaña fue infiltrada.

A esto se suma que este lunes se conoció que su estratega de campaña, Luis David Duque, fue beneficiario de un contrato de cerca de 500 millones de pesos con la Fiduprevisora, bajo la administración de Gustavo Petro.

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“Es muy grave la noticia de que el gobierno infiltró nuestra campaña. Exigimos respuestas sobre qué hicieron, quiénes eran y qué lograron. ¿Quién investiga que desde la DNI hayan decidido afectar nuestra campaña para lograr la victoria del candidato Cepeda?“, señaló Valencia.

La excongresista también aseguró que emprenderá acciones legales ante entidades colombianas y organismos internacionales. “Nos haremos parte en todos los procesos como víctimas y buscaremos también que el Centro Democrático lo haga”, dijo.

Finalmente, Valencia pidió establecer cuál habría sido el papel de Carlos Andrés Oyola, el hacker de la DNI capturado en Neiva.