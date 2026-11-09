Expresidente Uribe cierra la puerta a una posible alianza electoral con Petro: “Eso nunca”

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Luego de que el expresidente Gustavo Petro propusiera al expresidente Álvaro Uribe avanzar en un acuerdo político, el también jefe natural del Centro Democrático descartó esa posibilidad.

Uribe aseguró: “Eso nunca. Ese tema nunca ha existido (...) ese tema no va a entrar en el menú temático del Centro Democrático”, dijo.

Ahora, pese a eso, Uribe sí respaldó la necesidad de proteger la institucionalidad en Colombia: “El país vive orgulloso, por ejemplo, de muchas de sus Cortes y está bien, pero yo creo que hay que protegerlas. Hay que pensar en un ajuste institucional para que la prolongación de un gobierno puede ser a través de personas que piensen igual. No cree riesgos. Les dejo esa inquietud”.

La propuesta la había lanzado el expresidente Gustavo Petro desde Medellín, en donde habló de avanzar en un acuerdo político, incluso electoral, para “defender la Constitución” y hacerle frente al gobierno de Abelardo de la Espriella.

El expresidente calificó al actual gobierno de “narcofascista”, desde el encuentro del Pacto Histórico realizado en el Club Unión en Medellín.

“Todo el que se oponga a Abelardo será bien recibido”, y agregó: “Le propongo al expresidente Álvaro Uribe hacer un acuerdo incluso electoral, para defender la Constitución y detener el narcofascismo que gobierna a Colombia”.