Presidente De la Espriella firmó la bomba de 460 kilos que utilizarán en el próximo bombardeo

Un detalle particular acompañó la entrega de los resultados del presidente Abelardo De La Espriella, sobre el bombardeo que realizaron desde la madrugada de este lunes, 9 de noviembre, en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

Y es que el presidente, firmó la bomba que utilizarán las Fuerzas Militares en el próximo bombardeo.

En el video publicado en sus redes sociales, uno de los integrantes de la Fuerza Aérea colombiana le presenta la bomba de 460 kilos que lanzarán en el próximo bombardeo que ordene en el país.

El presidente la firma con: “Bienvenidos a la Patria Milagro, terroristas”. Sumado a esto, le pone la bendición.

Se trata de un artefacto que utilizarán en lo que sería el octavo bombardeo ordenado en este Gobierno, pues el séptimo fue esta mañana, en la zona del Catatumbo.

¿Cuáles son los resultados de la ofensiva?

El presidente De La Espriella, confirmó que la ofensiva deja un saldo preliminar de 4 muertos en el desarrollo de las operaciones y la captura de 6 delincuentes, entre ellos alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33.

Este hombre llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú, y según el presidente De La Espriella, alias ‘Barba Chivo’ ya había sobrevivido a uno de los bombardeos llevados a cabo contra las disidencias, pero esta vez no se logró escapar de la Fuerza Pública.

En la operación NOAH, también incautaron 7 fusiles y 15 granadas para drones, y lograron afectar tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de esta organización criminal.

El presidente ordenó mantener la ofensiva militar, para recuperar el control de este territorio.