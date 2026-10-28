Fuerzas Militares ejecutaron nuevo bombardeo tras orden del presidente De La Espriella

El bombardeo que el presidente Abelardo De La Espriella anunció haber autorizado durante la madrugada de este miércoles habría sido ejecutado en el departamento del Chocó en donde delinquen estructuras del ELN y el Clan del Golfo.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno Nacional entregue nueva información sobre esta operación militar.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que había autorizado un bombardeo “muy importante y estratégico” y anunció que daría detalles durante la mañana.

Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial que permita conocer el objetivo de la operación, la estructura armada contra la que iba dirigida y los resultados de la acción militar.

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