De La Espriella en cumpleaños de la Policía: “no quedará impune lo de Amalfi, ni otros atentados”

Este miércoles, la Policía Nacional celebró sus 135 años en una ceremonia que llevaron a cabo en la Escuela de Cadetes General Santander y en la que también realizaron entrega de condecoraciones y ascensos a los integrantes de la Fuerza Pública.

En medio de la ceremonia del aniversario de la Policía, el presidente Abelardo De La Espriella presentó un discurso, en el que reiteró su respaldo completo a la Fuerzas Militares y su credibilidad hacia los policías y militares del país.

En su discurso, el mandatario aseguró en que está convencido de que buena parte de los golpes que sufrió la Policía durante los últimos años, “fueron consecuencia de la complacencia del régimen socialcomunista anterior que terminó inclinando su cabeza ante el terrorismo y el crimen organizado”.

Reiteró en que le llegó el fin a la asociación del Gobierno con el narcoterrorismo: “ ¡Eso se acabó! ¡Vamos por todos esos bandidos y los vamos a derrotar con nuestra fuerza pública y la ayuda de Dios!”.

Atentados no quedarán en la impunidad

Desde la Escuela de Cadetes General Santander, el presidente Abelardo De La Espriella le prometió a la Fuerza Pública, que no quedará en la impunidad el atentado contra el helicóptero de la Policía, que realizaron las disidencias de las FARC en agosto del año pasado, y que dejó a doce uniformados muertos, en el municipio de Amalfi, Antioquia.

“Pero como le dije a las familias de estos héroes caídos, no quedará en la impunidad el asesinato de nuestros héroes. Le voy a cobrar al narcoterrorismo cada gota de sangre derramada por nuestros soldados y policías“.

En su discurso, agregó que: “no voy a descansar hasta que paguen tanto sufrimiento vamos por ellos como que me llamo Abelardo De La Espriella”.