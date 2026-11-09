ELN habría hecho inteligencia días antes del ataque en Bolivar que dejó tres militares asesinados

Caracol Radio confirmó con fuentes militares que el ELN realizó durante tres días vuelos de reconocimiento sobre el cantón militar en Santa Rosa, en el sur de Bolívar, antes de ejecutar el ataque con aeronaves no tripuladas que dejó inicialmente tres militares muertos y al menos 42 heridos.

Caracol Radio conoció el relato de un integrante de la unidad militar que explicó cómo se desarrolló la incursión, las alertas que se habían generado previamente y las limitaciones del sistema antidrones para impedir el bombardeo.

Según esta fuente oficial, el primer dron comenzó a sobrevolar las instalaciones militares días antes del ataque. “En esas primeras incursiones, la aeronave recorrió sectores estratégicos del cantón, entre ellos el helipuerto, el rancho de tropa, las instalaciones de la Fuerza de Tarea y los alojamientos donde permanecía el personal militar”, señaló la fuente.

La fuente relató que, inicialmente, algunos uniformados no dimensionaron el riesgo que representaban esos sobrevuelos. Incluso, cuando escuchaban la alerta de un dron, algunos gritaban para advertir su presencia, pero no buscaban protección. “La aeronave regresó durante tres días consecutivos para realizar labores de reconocimiento y obtener información sobre la ubicación de las instalaciones y del personal”.

Esa información habría sido utilizada posteriormente para programar los ataques. De acuerdo con el testimonio, las aeronaves que participaron en la incursión llegaron con coordenadas previamente establecidas, correspondientes a los puntos que habían sido identificados durante los vuelos de reconocimiento.

El día del ataque, el sistema de vigilancia volvió a generar una alerta. Esta vez identificó inicialmente una aeronave de reconocimiento que se encontraba aproximadamente a cinco kilómetros del cantón militar, en sectores desde donde, según los reportes de días anteriores, habían despegado los drones que sobrevolaban la unidad.

De inmediato se activaron los protocolos de comunicación y seguridad. La alerta fue transmitida a los mandos de operaciones, inteligencia y seguridad de la brigada. También llegó al lugar el oficial de operaciones de la unidad.

Según el relato, el sistema antidrones consiguió inhibir temporalmente la primera aeronave. Sin embargo, minutos después comenzaron a ingresar otros cuatro drones que fueron utilizados para ejecutar el ataque.

En total, la fuente identificó cinco aeronaves: una de reconocimiento y cuatro de ataque. Entre los equipos mencionados están los DJI Matrice 350 y Matrice 400, además de dos aeronaves del modelo que en el testimonio se identifica como Fracker 30.

El sistema detectó los drones de ataque e intentó neutralizarlos, pero no consiguió hacerlo. En particular, la fuente explicó que el Matrice 350 tenía múltiples frecuencias de operación y que el equipo disponible no logró inhibirlo.

Los atacantes aprovecharon además las condiciones meteorológicas. A esa hora había nubosidad, techo de nubes bajo y poca visibilidad, condiciones que, según el testimonio, fueron aprovechadas para ingresar las aeronaves y ejecutar los lanzamientos.

Mientras se desarrollaba la incursión, los comandantes se encontraban en una reunión de seguridad en el municipio de Santa Rosa del Sur. Cuando se produjo el primer impacto, el personal encargado de la seguridad informó a los mandos sobre lo que estaba ocurriendo.

La fuente aseguró que la unidad no pudo contrarrestar la amenaza, pese a que el sistema había identificado las aeronaves. Los drones llegaron a los puntos previamente reconocidos, ejecutaron los ataques y posteriormente se retiraron.

A la información reconstruida por Caracol Radio se suma el análisis técnico de las imágenes del ataque. La identificación de las aeronaves permitió establecer que el ELN habría utilizado un DJI Matrice 350 RTK para lanzar cuatro granadas artesanales de 127 milímetros.

De acuerdo con información conocida por este medio, cada artefacto habría contenido entre 1,5 y 2 kilogramos de una mezcla de pentolita y ANFO. Se trata de materiales explosivos que aumentan la capacidad destructiva de estos elementos y representan un riesgo elevado para el personal que se encuentra en el área de impacto.

En las imágenes del ataque se observa uno de los artefactos cuando cae sobre el rancho de tropa. La grabación también permite escuchar las explosiones y los gritos de los militares que se encontraban en las instalaciones.

El DJI Matrice 350 RTK es una plataforma industrial que puede permanecer hasta 55 minutos en vuelo, transmitir imágenes en tiempo real y utilizar cámaras especializadas. Aunque fue diseñado para actividades comerciales, de inspección y vigilancia, sus capacidades pueden ser aprovechadas por organizaciones armadas para labores de reconocimiento y ataques.