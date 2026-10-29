De la Espriella confirmó que bombardeo en Chocó ha dejado 6 muertos y 1 capturado hasta el momento

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que hasta el momento, el balance del bombardeo en Chocó es 6 abatidos y 1 capturado: “pero hay más”.

Señaló que el bombardeo fue en una pendiente, y que a esta hora continúan con la revisión de los cuerpos.

Anunció que mañana informarán al país todos los detalles del operativo.

El anuncio lo hizo a algunos medios de comunicación, durante la celebración de los 22 años del Sistema de Medios Públicos.

En el evento, el mandatario confirmó que el Sistema de Medios Públicos vuelve a llamarse RTVC, y aseguró que será un canal libre del “wokismo”, y de la “identidad de género“.

Pero también, anunció un “festín de corrupción“, que descubrieron en RTVC de la administración pasada, entre ellos faltantes por más de $86.000 millones frente a los ingresos propios presupuestales, y compromisos por más de $47.000 millones.

Además, confirmó que identificaron la firma de 1051 contratos este año por más de $100.000 millones, de los cuales solo entre el 6 y 7 de agosto, celebraron 87, “a horas del cambio de mando”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: