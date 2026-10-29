De la Espriella confirmó que bombardeo en Chocó ha dejado 6 muertos y 1 capturado hasta el momento
El presidente Abelardo de la Espriella advirtió que las cifras podrían incrementar.
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que hasta el momento, el balance del bombardeo en Chocó es 6 abatidos y 1 capturado: “pero hay más”.
Señaló que el bombardeo fue en una pendiente, y que a esta hora continúan con la revisión de los cuerpos.
Anunció que mañana informarán al país todos los detalles del operativo.
El anuncio lo hizo a algunos medios de comunicación, durante la celebración de los 22 años del Sistema de Medios Públicos.
En el evento, el mandatario confirmó que el Sistema de Medios Públicos vuelve a llamarse RTVC, y aseguró que será un canal libre del “wokismo”, y de la “identidad de género“.
Pero también, anunció un “festín de corrupción“, que descubrieron en RTVC de la administración pasada, entre ellos faltantes por más de $86.000 millones frente a los ingresos propios presupuestales, y compromisos por más de $47.000 millones.
Además, confirmó que identificaron la firma de 1051 contratos este año por más de $100.000 millones, de los cuales solo entre el 6 y 7 de agosto, celebraron 87, “a horas del cambio de mando”.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...