Bombardeo en el Catatumbo deja cuatro muertos y seis capturados. / Foto: Presidente Abelardo de la Espriella.

Norte de Santander.

Una operación militar contra la disidencia de las Farc dejó cuatro integrantes muertos y seis capturados en zona rural de Tibú, Norte de Santander, según el balance divulgado por Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con la información publicada, la operación, denominada Noah, fue ejecutada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana contra esta estructura armada, señalada de mantener confrontaciones y ejercer control territorial en la región del Catatumbo.

Entre los seis capturados se encuentra alias ‘Barba Chivo’, también conocido como ‘Costeño’, señalado de ser cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, uno de los principales jefes de la disidencia de las Farc.

Según el reporte, el hombre llevaría cerca de 11 años en actividades criminales en el municipio.

En el balance también se reportó la incautación de 7 fusiles y 15 granadas para drones, además de la afectación de tres áreas campamentarias que, según la información oficial divulgada, tendrían capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de esa organización armada.

Tras los resultados, De la Espriella anunció que se mantendrá la ofensiva militar contra esta estructura y las demás organizaciones vinculadas a las confrontaciones armadas en el Catatumbo.

La operación se produce en medio de la persistencia de la violencia en esta subregión de Norte de Santander, donde las disputas entre grupos armados ilegales han generado afectaciones a la población civil y mantienen la presión sobre las autoridades para recuperar el control territorial.

Esta bombardeo se convierte en el tercero adelantado en esta región, en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Se espera que en las próximas horas el presidente arribe a la ciudad de Cúcuta para entregar el balance de esta operación.