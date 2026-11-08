Transmilenio dará pasajes gratis a 714.000 usuarios en noviembre: así se activan las recargas

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que en noviembre de 2026 continúa el esquema de entrega de pasajes gratis de Transmilenio en el marco de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, beneficiando a más de 714.000 personas.

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A través de esa iniciativa liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), el Distrito busca apoyar a los hogares vulnerables con los gastos de transporte, para que los ciudadanos de la capital puedan desplazarse a realizar sus diferentes actividades.

Según explicó la Alcaldía, los pasajes pueden ser empleados para utilizar los articulados troncales de Transmilenio, el servicio de Tranmiscable y los buses zonals del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). La SDIS señaló que la cantidad de pasajes para cada usuario beneficiado dependerá de criterios como el grupo poblacional y la clasificación socioeconómica, como establecen las normas del programa.

¿Cómo activar los pasajes gratis de Transmilenio en noviembre 2026?

La SDIS informó que para obtener los pasajes de Transmilenio gratis es necesario tener la tarjeta TuLlave personalizada y activa. La entidad resalta que la personalización es gratuita y se puede llevar a cabo en cualquiera de los puntos autorizados de Recaudo Bogotá.

Tras recibir la recarga mensual, los beneficiarios pueden activarla a través de cualquiera de estas alternativas:

Taquillas de TransMilenio: solicitando la activación de los pasajes en la tarjeta TuLLave personalizada.

solicitando la activación de los pasajes en la tarjeta TuLLave personalizada. Puntos automáticos de recarga: Al insertar la tarjeta, deberá escoger la opción “Transacciones virtuales” y “Solicitar Subsidio/Convenio”. El SDIS recomienda verificar los pasajes asignados antes de retirar la tarjeta.

Al finalizar este procedimiento, la recarga quedará habilitada y los beneficiarios del programa podrán usar los pasajes gratis en los servicios de transporte público de la ciudad.

De acuerdo con Inrgación Social, la asignación de los pasajes gratis en noviembre de 2026 quedó distribuida de la siguiente manera:

Mayores de 62 años: 331.160

Mayores de Comunidad del Cuidado: 477

Personas con discapacidad: 160.364

Personas en condición de pobreza: 221.711

Exhabitantes de calle vinculados al servicio Hospedaje Social: 95

Personas que viven en pagadarios: 739

¿Se puede perder el beneficio de los pasajes gratis de Transmilenio?

LA SDIS advirtió a las personas que hagan uso indebido de los pasajes gratis de Transmilenio y a quienes no hayan activado la recarga durante tres meses seguidos que se les podría suspender el beneficio.

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