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09 nov 2026 Actualizado 20:52

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Bogotá

Bogotá preprara reforma administrativa: siete entidades distritales desaparecerían en 2027

El borrador contempla trasladar funciones de varias entidades a diferentes secretarías, liquidar organismos y crear un nuevo fondo para promover la cultura y las artes. La iniciativa sería presentada ante el Concejo de Bogotá en 2027.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Marcela Santos

Bogotá
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Colombia

La estructura administrativa de Bogotá podría experimentar importantes cambios a partir de 2027. La Alcaldía Mayor, bajo la dirección del alcalde Carlos Fernando Galán, prepara una reforma administrativa que contempla la fusión, supresión y reorganización de varias entidades distritales, con el propósito de modificar la distribución de funciones dentro del Gobierno de la ciudad.

De acuerdo con un borrador de proyecto de acuerdo conocido este lunes 9 de noviembre, la propuesta contempla que algunas entidades dejen de operar de manera independiente y que sus responsabilidades sean asumidas por diferentes secretarías del Distrito. El documento sería presentado ante el Concejo de Bogotá el próximo año para su discusión.

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