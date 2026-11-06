Jóvenes a la E abre 1.490 cupos de apoyo económico para estudiantes en Bogotá: requisitos y fechas

Imagen de referencia de jovenes estudiando en la universidad / Getty Images / Carlos Barquero

Colombia

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital Atenea, abrirá una nueva convocatoria del programa Jóvenes a la E, con 1.490 beneficios de sostenimiento económico para estudiantes que ingresen a instituciones públicas de educación superior durante 2027.

Las inscripciones estarán habilitadas entre el 7 y el 13 de noviembre de 2026 y podrán participar quienes estén adelantando su proceso de admisión para el primer semestre del próximo año o, en el caso del SENA, para el primer trimestre de 2027.

¿Qué instituciones participan en la convocatoria?

La estrategia está dirigida a estudiantes que se postulen a alguna de estas cinco instituciones:

Universidad Nacional de Colombia.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Universidad Pedagógica Nacional.

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

SENA Regional Bogotá.

¿Qué apoyo económico recibirán los seleccionados?

Los beneficiarios podrán acceder a un aporte de sostenimiento de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada periodo académico cursado, sujeto a la disponibilidad presupuestal.

También tendrán acceso a estrategias de bienestar estudiantil, que incluyen apoyos de alimentación y transporte, tutorías académicas, aprendizaje de una segunda lengua y acompañamiento psicosocial.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

De acuerdo con la Agencia Atenea, los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser estudiantes de grado once de calendario A o bachilleres egresados de instituciones educativas ubicadas en Bogotá.

Tener máximo 28 años al cierre de las inscripciones. Para programas técnicos laborales del SENA, podrán participar jóvenes desde los 14 años.

Haber presentado las pruebas Saber 11 o ICFES en Bogotá. Este requisito no aplica para los programas técnicos laborales del SENA.

Estar admitidos o tener en trámite el proceso regular de admisión en alguna de las instituciones participantes.

El proceso de admisión deberá haberse iniciado antes de realizar la inscripción a Jóvenes a la E y cumplir las condiciones establecidas al cierre de la convocatoria.

¿Cómo inscribirse a Jóvenes a la E?

Los interesados deberán ingresar a www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias y seleccionar la opción Jóvenes a la E 6 – Instituciones Públicas.

Posteriormente, deberán registrarse en la plataforma SICORE, completar sus datos personales, cargar los documentos solicitados y seleccionar la institución y el programa académico al que se presentaron. Al finalizar, es importante verificar la recepción del correo electrónico de confirmación.

Fechas clave de la convocatoria

Apertura de inscripciones: 7 de noviembre de 2026.

Cierre de inscripciones: 13 de noviembre de 2026.

Publicación de resultados: 29 de diciembre de 2026.

Formalización del beneficio: hasta el 15 de enero de 2027.

Inicio de clases: enero de 2027.

El director de la Agencia Atenea, Víctor Saavedra Mercado, destacó el propósito de esta estrategia: “Estas convocatorias buscan que más jóvenes continúen su trayectoria educativa después del colegio. No se trata solo de facilitar el ingreso a una institución, sino de acompañarlos para avanzar en sus estudios y construir su proyecto de vida”.