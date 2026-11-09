Paul McCartney se convirtió en multimillonario y es el tercer músico más rico del mundo

El músico y cantautor británico Paul McCartney ingresó en el panteón de los multimillonarios, ya que Forbes ha estimado su patrimonio neto en aproximadamente 1.400 millones de dólares.

¿Por qué se le otorgó la distinción?

La publicación le otorgó esta distinción a Sir Paul con motivo del lanzamiento de su boletín informativo “The Billie”, señalando que su catálogo musical, sus estrategias legales, sus giras y su colección de arte constituyen la mayor parte de su fortuna.

¿Con qué cifra se convirtió en el tercer músico más rico?

Con 1.400 millones de dólares, es el tercer músico más rico del mundo, por detrás de Taylor Swift, con 2.000 millones y Jay-Z, con 2.800 millones de dólares.

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¿De dónde proviene su fortuna?

Según Forbes, la mayor parte de la fortuna de McCartney proviene de MLP Communications, su empresa editorial fundada en 1969, que gestiona tanto su propio catálogo como los derechos de autor de otros artistas.

La publicación señala que la adquisición, por parte de McCartney, de catálogos de artistas como Buddy Holly, y partituras de musicales de Broadway y temas navideños clásicos, contribuye de manera significativa a su patrimonio, representando cerca de un cuarto de mil millones de dólares.

Por otra parte, como una cuarta parte de los Beatles, McCartney percibe el 25 % de los ingresos de Apple Corps, la sociedad matriz del grupo, que genera 50 millones de dólares anuales provenientes de las reproducciones en línea, la venta de vinilos y los productos de mercadotecnia.

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Forbes estima que esta fuente de ingresos supera los 150 millones de dólares para cada uno de los integrantes o para sus respectivos patrimonios.

Asimismo, McCartney obtiene 10 millones de dólares al año gracias a su participación en los derechos de autor de las canciones de los Beatles, un asunto por el que luchó legalmente durante las últimas dos décadas, con un valor de al menos 200 millones de dólares.

El conjunto de sus ingresos abarca también sus giras mundiales, la más reciente, “Got Back”, que incluyó 79 conciertos entre 2022 y 2025, propiedades inmobiliarias en diversas partes del mundo y una colección de arte que incluye obras de Magritte y Picasso.