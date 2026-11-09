Shakira agradece mensajes de apoyo en medio de la situación de salud de su padre

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: The singer Shakira performs during the first concert of her residency in Spain, at the Shakira Stadium within the Iberdrola Music complex, on 18 September, 2026 in Madrid, Spain. Shakira returns to Spain after eight years with a historic 12-concert residency in Madrid, the sole European stop on her ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

A través de una publicación en sus redes sociales, la artista agradeció las muestras de cariño que ha recibido durante los últimos días. “Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”, escribió Shakira.

El mensaje se conoció después de que la intérprete fuera vista en Barranquilla acompañando a su padre, de 95 años, durante un recorrido por el norte de la ciudad.

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Las imágenes fueron registradas el pasado jueves 6 de noviembre y muestran a William Mebarak movilizándose en silla de ruedas, acompañado por personal asistencial, mientras Shakira caminaba a su lado. La cantante había regresado a su ciudad natal luego de cumplir compromisos profesionales en Europa.

Aunque en los últimos días han circulado versiones sobre nuevas complicaciones en la salud de Mebarak, la familia no ha entregado un parte médico oficial con detalles sobre su condición actual.

William Mebarak ha enfrentado diferentes quebrantos de salud en los últimos años. En 2024 fue atendido por una neumonía grave. En mayo de 2026 también presentó un episodio isquémico que requirió atención médica en Barranquilla.