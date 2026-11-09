Andrés Cepeda anuncia ‘Latitudes’, su nueva gira por Colombia en 2027

El cantautor colombiano Andrés Cepeda anunció su nueva gira de conciertos, ‘Latitudes’, un espectáculo que lo llevará por siete ciudades del país durante 2027 y que tendrá una doble presentación en Bogotá.

Esta nueva propuesta musical busca reunir diferentes etapas de su trayectoria artística, desde sus comienzos como integrante de Poligamia hasta las canciones de sus producciones más recientes. El repertorio será uno de los protagonistas de esta gira, con la que el bogotano quiere reencontrarse con el público que ha acompañado su carrera durante más de tres décadas.

A diferencia de su anterior espectáculo, ‘Tour Bogotá’, esta producción tendrá un concepto narrativo y visual renovado. La intención es ofrecer una experiencia que no se limite a interpretar sus canciones, sino que también permita recorrer las historias y los momentos que han marcado su camino en la música.

Siete ciudades y dos conciertos en Bogotá

Uno de los anuncios más importantes es que ‘Latitudes’ llegará a siete ciudades colombianas, con Bogotá como uno de los puntos centrales del recorrido, donde el artista ofrecerá dos presentaciones.

La gira representa una nueva oportunidad para que sus seguidores disfruten en vivo de un repertorio que combina baladas, pop y diferentes sonidos latinoamericanos.

Durante el anuncio, Cepeda también habló sobre los retos de mantenerse de gira, las rutinas de preparación antes de salir al escenario y las exigencias físicas y artísticas que implica llevar un espectáculo a diferentes ciudades.

Su colaboración con Maluma también fue protagonista

Otro de los temas que compartió el cantante fue el resultado de ‘Tengo Ganas 2.0’, su colaboración con Maluma en versión bachata, una nueva interpretación de una canción que hace parte de su repertorio musical.

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Con ‘Latitudes’, Andrés Cepeda prepara una nueva etapa de conciertos en Colombia, en la que combinará sus clásicos con sus lanzamientos más recientes y una puesta en escena diferente.