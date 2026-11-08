Latin Grammy 2026 anuncia nuevos artistas: Karol G y Grupo Niche entre los invitados

La música latina continúa preparando una de sus noches más importantes del año. La Academia Latina de la Grabación anunció nuevos artistas que harán parte de las presentaciones en vivo de los Latin Grammy 2026, una ceremonia que reunirá a figuras de distintos géneros musicales en Las Vegas, Estados Unidos.

Entre los nombres confirmados se encuentran Karol G, Nathy Peluso, Grupo Niche, Jay Wheeler, DJ Premier y Luis Enrique, quienes se suman a la lista de artistas que subirán al escenario durante la gala.

La presencia de Karol G genera expectativa entre sus seguidores, mientras que la participación de Grupo Niche representa un espacio para la salsa colombiana en una celebración dedicada a reconocer lo mejor de la música latina.

Homenaje a Willie Colón

Uno de los momentos especiales de la ceremonia será el tributo al legendario salsero Willie Colón, cuyo legado marcó la historia de la salsa y la música latinoamericana.

El homenaje hará parte de una noche en la que se reunirán diferentes generaciones y estilos musicales, desde el pop urbano hasta los sonidos tradicionales de la salsa.

¿Cuándo serán los Latin Grammy 2026?

La edición número 27 de los Latin Grammy se realizará el 12 de noviembre de 2026 en Las Vegas, Nevada, con una gala que reconocerá a los artistas y producciones más destacadas de la música latina.

Con nuevas presentaciones confirmadas y un homenaje a Willie Colón, la ceremonia promete una noche de música y encuentros entre grandes figuras de la industria.

Créditos: Billboard