ELN atacó con explosivos lanzados desde drones a unidades de la Armada en el Río San Juan en Chocó

La Armada Nacional denunció que sus unidades fueron objeto de múltiples ataques con artefactos explosivos improvisados, al parecer granadas tipo mortero, lanzados desde drones mientras adelantaban operaciones fluviales sobre el río San Juan, en jurisdicción de los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.

De acuerdo con la institución, los ataques fueron perpetrados presuntamente por integrantes del ELN, del frente Ernesto Che Guevara. Los explosivos detonaron cerca de las embarcaciones militares del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24.

La Armada confirmó que no se registraron afectaciones a la población civil, al personal militar ni a las embarcaciones como consecuencia de estos ataques.

La institución rechazó los hechos y aseguró que constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Además, anunció que interpondrá la respectiva denuncia ante las autoridades competentes.

Finalmente, reiteró que continuará las operaciones militares para contrarrestar las acciones de los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país.