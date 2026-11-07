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07 nov 2026 Actualizado 20:17

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Cartagena

Con drones cargados de explosivos atacaron cantón militar en el sur de Bolívar

Se habla de seis muertos y 20 lesionados.

Ejército

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Un ataque terrorista perpetrado mediante aeronaves no tripuladas, acondicionadas con dispositivos explosivos, fue dirigido contra las instalaciones del Cantón Militar ubicado en Santa Rosa, Sur de Bolívar, en lo que fue considerado una acción que constituye grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.

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Tras lo ocurrido, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantan las verificaciones para establecer las posibles afectaciones derivadas de este hecho. De manera preliminar se habla de 20 personas lesionadas y también habría 6 fallecidos; a la espera de un nuevo parte oficial.

El Ejército invitó a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita anticipar y prevenir acciones que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población, a través de la #Línea107 contra el terrorismo.

En la zona, delinquen disidencias de las FARC, Autodefensas Gaitanistas y el ELN.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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