“El terrorismo no nos va a doblegar”: De la Espriella reaccionó a atentado con drones en Bolívar

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella reaccionó este sábado al ataque terrorista, con drones cargados con explosivos, que dejó varios militares heridos y muertos en un cantón militar de Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar. El jefe de Estado aseguró que estos actos no van a doblegar al gobierno en su ofensiva contra los grupos criminales.

A reglón seguido, el mandatario rechazó con contundencia el ataque y aseguró que las víctimas eran hombres que servían a Colombia, por lo cual expresó su solidaridad con las familias de los afectados. Hasta el momento se conoce que el ataque habría dejado tres militares muertos y ocho más heridos.

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En el mismo mensaje, De la Espriella aseguró que los terroristas “no nos van a intimidar, ni nos van a hacer retroceder“. Por otra parte, aseguró que le ordenó a la fuerza pública intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de ese ataque. En este sentido, también se señaló que el objetivo es golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios.

Finalmente, aseguró que “a quienes están detrás de este atentado les digo con absoluta claridad: se les acabó el guachafita. No tendrán ni escondite ni tregua. Los vamos a perseguir con toda la fuerza legítima del Estado, hasta desmantelar sus organizaciones criminales y llevarlos ante la justicia“.

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El presidente de la Espriella reiteró que estos ataques fortalecen la determinación de su administración para defender a Colombia y que el terrorismo “no tiene cabida” en su administración.

Otras reacciones al atentado

También vía X se pronunció el procurador general, Gregorio Eljach, quien rechazó lo sucedido. “Nos solidarizamos con las víctimas, sus familias y la Fuerza Pública, y exhortamos al Gobierno Nacional y a todas las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y garantizar la protección de la población civil”, aseguró.

El funcionario, en la misma línea del presidente, agregó que “el terrorismo no puede doblegar al Estado ni arrebatarle la tranquilidad a los colombianos”. Congresistas y mandatarios locales se han sumado para rechazar el ataque.