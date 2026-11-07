El Valle ya es un hub tecnológico: el reto es acelerar su crecimiento

Cali ya es un hub tecnológico. La discusión, entonces, no es cómo convertirse en uno, sino cómo fortalecer las capacidades que durante décadas han construido empresas, universidades y centros de investigación en el Valle del Cauca. Esa fue la principal conclusión del panel ¿El Valle puede convertirse en el Hub Tech de Colombia?, realizado durante la segunda jornada del Festival Valle Inspira.

La conversación, moderada por María Eugenia Lloreda, asesora del alcalde de Cali en Innovación y Ciudades Inteligentes, reunió a Ximena Duque, presidenta ejecutiva de Fedesoft; Andrés Jaramillo, científico y profesor del Instituto Tecnológico de California y la Universidad Javeriana de Cali; Vicente Pava, gerente general de Siesa, y Lorena Valencia, CEO de Octopus Force.

Así es el potencial del Valle

Así se vivió la segunda jornada del Festival Valle Inspira. Más de 400 líderes del país reunidos para pensar el Valle del futuro. | Foto: Caracol Radio Ampliar Así se vivió la segunda jornada del Festival Valle Inspira. Más de 400 líderes del país reunidos para pensar el Valle del futuro. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Uno de los argumentos para defender el potencial regional está en el crecimiento de su ecosistema emprendedor. Según cifras de StartupBlink, citadas por Duque durante el encuentro, Cali registró un crecimiento de 104 % en su ecosistema de startups, muy por encima de Medellín. La medición de 2026 confirma ese dinamismo: la ciudad escaló 65 posiciones en el ranking global y se ubicó entre los ecosistemas de mayor crecimiento de América Latina.

Para los panelistas, esta evolución es resultado de una trayectoria que combina industria, conocimiento y emprendimiento. En el software, Cali cuenta con compañías de varias décadas y una tradición de asociatividad que impulsó iniciativas como ParqueSoft. Pero la apuesta tecnológica del Valle va más allá de lo digital: incluye biotecnología, investigación en salud, agrotecnología, robótica y desarrollo de dispositivos, aseguró la presidenta.

En ese panorama, la inteligencia artificial aparece como una oportunidad para elevar la productividad y acelerar la innovación. Duque señaló que el desafío consiste en aprovechar la industria tecnológica existente para llevar sus soluciones a otros sectores productivos. La transformación digital, sostuvo, “debe traducirse en resultados medibles y mejoras concretas en la competitividad de las empresas”.

Por su parte, Valencia expuso cómo esa herramienta ya está cambiando los procesos de Octopus Force, centro vallecaucano dedicado al desarrollo de hardware, electrónica y robótica. “Estudios de patentabilidad que antes podían tomar uno o dos meses ahora se realizan en tres días”, explicó. También aseguró que, en seis meses, la rentabilidad de la organización pasó de 12 % a 43 %, tras incorporar IA y trasladar personal de tareas operativas a labores tecnológicas.

La ejecutiva destacó, además, que estas herramientas están facilitando la apropiación de conocimiento especializado. En el agro, por ejemplo, dijo: “los campesinos pueden consultar desde sus celulares cómo operar máquinas y robots cuando no cuentan con un asesor disponible”. Para Valencia, esta posibilidad puede contribuir a cerrar brechas de conocimiento y acelerar la adopción tecnológica.

Talento, el principal desafío

No todos comparten el mismo optimismo sobre la velocidad de esa transformación. Andrés Jaramillo advirtió que la inteligencia artificial no garantiza por sí sola aumentos de productividad y que, en buena parte de las empresas del Valle, todavía no se observa una monetización significativa de sus beneficios.

Por eso, su llamado fue a concentrar los esfuerzos en formar capital humano con criterio y capacidad para resolver problemas. “La IA no da criterio, la IA no resuelve en contexto, eso lo hace el humano”, planteó.

A su juicio, el riesgo no está únicamente en quedarse atrás tecnológicamente, sino en no contar con suficientes personas capaces de interpretar y aprovechar el conocimiento que estas herramientas producen. En esa vía, ponderó el lugar de los centros de formación y las universidades como clave para que la región no pierda su potencial.

La conexión entre universidades, centros de desarrollo e industria también ocupó un lugar central. Valencia explicó que la investigación académica constituye una etapa de la cadena tecnológica, pero no necesariamente está lista para convertirse en productos comercializables. Por eso, defendió una relación más temprana entre estudiantes y empresas, que permita llevar los desarrollos desde el conocimiento inicial hasta soluciones que respondan a necesidades reales.

Al respecto, Pava insistió en que la internacionalización es clave para financiar y potenciar la ciencia hecha desde Cali. En su experiencia, construir redes y relaciones con instituciones globales permite atraer recursos y ampliar el impacto local, sin que la permanencia física de todos los investigadores en el territorio sea el único criterio de éxito.

El panel cerró con un llamado a fortalecer la gestión pública y la articulación regional. Jaramillo señaló que el Valle aporta cerca del 9,7 % del PIB nacional, pero recibe alrededor del 3 % de la inversión de la Nación, y consideró que se requiere una gestión más activa ante el Gobierno central.

En suma, para los cuatro expertos, el Valle tiene capacidades, empresas y conocimiento para proyectarse internacionalmente. El reto es convertir esas fortalezas en una estrategia común, con talento especializado, cooperación entre actores e inversión que permita sostener el crecimiento tecnológico de la región.

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