Cali quiere recuperar su lugar en la industria audiovisual: talento, inversión e historias propias

De izquierda a derecha, Carlos Moreno, Diego Ramírez, Natalia Echeverri y Manolo Cardona (en pantalla) en el panel De Caliwood al streaming global: el Valle potencia en la industria de los contenidos | Foto: Caracol Radio

La industria audiovisual colombiana está ganando cada vez más reconocimiento internacional y el Valle del Cauca busca aprovechar ese impulso para recuperar el protagonismo que ya tuvo durante los años setenta, ahora en la era del streaming digital. ¿Qué necesita la región para atraer producciones, fortalecer sus empresas y contar historias capaces de llegar a públicos de otros países? Estas fueron algunas de las preguntas que orientaron el panel De Caliwood al streaming global: el Valle potencia en la industria de los contenidos, realizado en el Festival Valle Inspira 2026.

En la conversación participaron el actor y productor Manolo Cardona; Carlos Moreno, director de la serie Cien años de soledad de Netflix; Diego Ramírez, fundador y productor de 64 A Films; y Natalia Echeverri, socia y productora ejecutiva de Hijo de Tigre.

Una de las ideas recurrentes fue la importancia de los incentivos públicos que han contribuido al desarrollo del sector en Colombia. La Ley 814 de 2003, conocida como Ley de Cine, marcó un punto de inflexión al crear el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), que recoge recursos provenientes de la actividad cinematográfica para destinarlos a estímulos y apoyos al cine nacional. También estableció beneficios tributarios para quienes invierten o donan a proyectos cinematográficos colombianos. Después, la Ley 1556 de 2012 la complementó con mecanismos para atraer rodajes al territorio nacional y estimular la contratación de servicios y trabajadores locales.

Para Carlos Moreno, Cien años de soledad es una muestra de lo que ese proceso hizo posible. La producción de la serie, que se rodó en Colombia y respondió a la exigencia de Gabriel García Márquez de que una adaptación de su obra fuera enteramente colombiana, habría sido impensable décadas atrás. “Fue una especie de comprobación de un proceso de muchos años relacionado a la Ley de Cine, eso logró que yo hiciera una película que en otro momento era impensable”.

La evolución de la industria también ha abierto oportunidades para productoras de menor tamaño. Natalia Echeverri dijo sentirse esperanzada porque estas empresas ya no tienen que trabajar “con las uñas”, tanto por la llegada de las plataformas como por la posibilidad de acceder a los incentivos de la Ley de Cine. En su opinión, las herramientas de fomento han permitido reconocer que las producciones locales también tienen oportunidades en un mercado cada vez más amplio.

Los panelistas también estuvieron de acuerdo en que el reto para el Valle no consiste centralmente en contar con mejores condiciones económicas para producir, sino en conseguir que más proyectos nacionales e internacionales lleguen a la región. Diego Ramírez consideró que hace falta una estrategia más decidida para atraer rodajes extranjeros. A su juicio, ofrecer paisajes y talento humano ya no es suficiente para diferenciarse de otros destinos: es necesario salir a buscar proyectos, participar en los grandes festivales y comprometer recursos para hacerlos posibles.

En cuanto al fomento de producciones 100 % locales, sin participación extranjera, Ramírez considera que hace falta mayor osadía. Advirtió que el Valle necesita cambiar su relación con el riesgo empresarial para competir en una industria global. “Acá se arriesga muy poco, a nuestros empresarios no les gusta correr riesgo, y la industria de los contenidos, que mueve billones a nivel global, se caracteriza es por el riesgo”, afirmó.

Captar la atención del extranjero

Natalia Echeverri, productora, mencionó que aspira a ver productoras extranjeras interesadas en contar historias que solo puedan ser contadas en el Valle del Cauca| Foto: Caracol Radio Ampliar Natalia Echeverri, productora, mencionó que aspira a ver productoras extranjeras interesadas en contar historias que solo puedan ser contadas en el Valle del Cauca| Foto: Caracol Radio Cerrar

Para algunos de los panelistas, la estrategia para atraer rodajes extranjeros no se resuelve necesariamente con fondos de inversión nuevos o ya existentes. Echeverri señaló que desde que el mercado siga concentrando las grandes producciones en Bogotá, esos mecanismos resultan insuficientes. Para ella, Cali tiene una oportunidad distinta: posicionarse como un destino novedoso para rodajes y aprovechar características que otras ciudades han perdido o no ofrecen con la misma facilidad.

Su experiencia con Secuestro del vuelo 601 ilustra ese potencial. La producción pudo rodar en el aeropuerto de Cali después de encontrar allí una apertura que no consiguió en El Dorado. También destacó que la ciudad conserva arquitectura de los años sesenta que permite recrear otras épocas sin depender de grandes intervenciones escenográficas. Pero sí identificó obstáculos financieros por resolver: durante ese mismo rodaje resultó más económico trasladar vehículos desde Bogotá que alquilarlos localmente.

Para Ramírez, el desafío es convencer a las producciones de invertir realmente en las regiones y no limitarse a utilizarlas como escenarios solo si resultan más económicas, como cuenta que le ha pasado trabajando con extranjeros. Ambos planteamientos apuntan a una misma necesidad: hacerle promoción a Cali desde sus ventajas concretas y desde las historias que puede ofrecer.

En ese sentido, Manolo Cardona propuso recuperar la conexión de la industria con la identidad caleña y del Pacífico. Para el actor y productor, el camino no consiste solamente en conseguir que lleguen producciones extranjeras, también en impulsar proyectos propios que puedan interesar a espectadores de cualquier lugar.

“Nos falta volver a encontrarnos con nuestra identidad; lo que somos como Caleños, volver a conectarnos con el Pacífico. Insistir en contar historias locales vale la pena”, señaló. Como ejemplo mencionó el auge global que ha experimentado la televisión coreana en años recientes, que insistiendo precisamente en hacer historias centradas en la cultura local, han terminado alcanzando una audiencia universal.

La conversación también abordó el impacto de la inteligencia artificial en la creación audiovisual. Carlos Moreno reconoció que no tiene una respuesta definitiva sobre si esta tecnología representa una amenaza para la industria local, pero ratificó la visión de los otros panelistas insistiendo en que una de las fortalezas del sector está en mirar hacia su propia cultura y encontrar maneras de contar historias locales con alcance universal.

“Esta ciudad parece ir en un rumbo diferente a las otras del país, que a nivel cinematográfico ha sido bueno; la salida que tenemos para resaltar es tratar de hacernos universales hablando de lo local”, afirmó.